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Бизнес ,  
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Для супермаркетов разработают перечень разрешенных к продаже лекарств

Депутаты предлагают разработать список медицинских препаратов, которыми можно будет торговать в неспециализированных магазинах, следует из технического задания подгруппы межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств (есть у РБК). Это предложение вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли.

Помимо формирования перечня лекарств для супермаркетов, следует из текста документа, правительству рекомендовано разработать правила торговли ими, включая определение места продажи в торговом зале и требования к квалификации занятых этим сотрудников.

В Минздраве перенаправили все вопросы об инициативе в Минпромторг. В министерстве и ФАС на момент публикации на запрос не ответили.

Бизнес
Депутаты решили ограничить размеры аптечных сетей и дистрибьюторов

Как сообщил РБК заместитель руководителя думской фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев​, который возглавляет рабочую группу, инициатива продавать лекарства в супермаркетах возникла, «потому что она появляется периодически и мы тоже ее решили всесторонне обсудить». Необходимость изменений в законодательство депутат обосновал тем, что «торговые сети урегулированы, а аптечные нет», поэтому парламентарии хотят дать им определенный статус и возложить на них обязательства, сказал Исаев.

Предложение разрешить торговлю безрецептурными препаратами ретейлерам уже несколько раз выдвигал Минпромторг. Впервые такая инициатива появилась в 2009 году, когда министерство подготовило поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Вопрос был снова поднят осенью 2017 года, когда Игорь Шувалов, занимавший должность первого вице-премьера, поручил Минздраву проработать вопрос. В декабре министерство разработало и опубликовало законопроект о продаже лекарств в супермаркетах. Он вызвал сильный резонанс, представители крупных аптечных сетей заявили о риске закрытия, в частности крупнейшая аптечная сеть «Ригла» предупредила о возможном закрытии примерно половины своих точек.

Как работает группа по совершенствованию отрасли

Рабочая группа по совершенствованию лекарственного обеспечения населения образована по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина после письма руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова к президенту Владимиру Путину, в котором он сообщил о вымывании с рынка доступных лекарств и снижении доли отечественных производителей на аптечном рынке. В группу вошли 20 депутатов, представляющих четыре фракции Госдумы, создано четыре рабочие подгруппы. В состав рабочей группы помимо депутатов входят представители аптечных сетей, а также ассоциаций и представители Министерства промышленности и торговли, уточнил ее глава Андрей Исаев. Как он пояснил РБК, техническое задание — это план работы подгруппы, который будет принят за основу, потом в течение месяца будет сформулирован график и конкретные предложения о внесении изменений в законодательство.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина
Теги: фармацевтический рынок
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