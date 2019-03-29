Для супермаркетов разработают перечень разрешенных к продаже лекарств

Депутаты предлагают разработать список медицинских препаратов, которыми можно будет торговать в неспециализированных магазинах, следует из технического задания подгруппы межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств (есть у РБК). Это предложение вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли.

Помимо формирования перечня лекарств для супермаркетов, следует из текста документа, правительству рекомендовано разработать правила торговли ими, включая определение места продажи в торговом зале и требования к квалификации занятых этим сотрудников.

В Минздраве перенаправили все вопросы об инициативе в Минпромторг. В министерстве и ФАС на момент публикации на запрос не ответили.

Как сообщил РБК заместитель руководителя думской фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев​, который возглавляет рабочую группу, инициатива продавать лекарства в супермаркетах возникла, «потому что она появляется периодически и мы тоже ее решили всесторонне обсудить». Необходимость изменений в законодательство депутат обосновал тем, что «торговые сети урегулированы, а аптечные нет», поэтому парламентарии хотят дать им определенный статус и возложить на них обязательства, сказал Исаев.