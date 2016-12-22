МИД ответил на призыв Волкера не снимать санкции с России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер должен вести себя более ответственно в рамках своего статуса посредника. Так в МИД прокомментировали его интервью, в котором он призвал не снимать санкции с Москвы

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Слова Волкера, призвавшего Рим не снимать санкции с России в интервью итальянскому изданию La Stampa, не соответствуют его роли посредника, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Слова Захаровой были опубликованы в официальном аккаунте МИД в Twitter.

«Обратили внимание на публичную активность американского посла Курта Волкера, которому было поручено заниматься урегулированием кризиса на Украине. Выступая, он делает порой весьма конфронтационные заявления, требует свертывания двустороннего сотрудничества с Москвой», — заявила Захарова.

В связи с этим Захарова призвала представителя Госдепа к большей ответственности. «Как нам представляется, такого рода «дипломатия» плохо вяжется с заявленными функциями посредника в украинском урегулировании. Призываем спецпредставителя США посла Курта Волкера более серьезно и ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач», — подчеркнула представитель МИДа.

Интервью Волкера газете La Stampa было опубликовано 16 марта. В нем журналисты обратились к посланнику Госдепа с просьбой прокомментировать возможное снятие санкций Италии с России в случае избрания на пост премьера Маттео Сальвини — лидера партии «Лига Севера», добившейся успеха на парламентских выборах в марте. Этот политик ранее заявлял о том, что может отменить антироссийские санкции в случае своего успеха.

В ответ Волкер напомнил о том, что санкции против России носят «общеевропейский» характер. В связи с этим одностороннее снятие санкций может «вызвать серьезные последствия для Италии», подчеркнул он. Негативная реакция может последовать со стороны Брюсселя, предположил американский дипломат. Кроме того, он не исключил возможность вмешательства России в парламентские выборы в Италии.

«Россия пытается в первую очередь создать хаос и путаницу. Она хочет, чтобы люди сомневались в фактах, которые они видят своими глазами, продвигая альтернативную реальность. Она пытается поощрять раскол в Европе, антииммиграционные движения, движения, подрывающие законность. Поддерживает группы крайне правых, крайних левых или националистов, с целью ослабить Запад и его политику. В этой ситуации Москва, безусловно, хочет, чтобы санкции были отменены, и она поддерживает любое движение, которое обещает сделать это», — прокомментировал он вероятные связи с Россией «Лиги Севера» и добившихся успеха на выборах евроскептиков.

На выборах в Италии в начале марта успеха добилось движение «Пять звезд» и партия «Лига севера», представляющая сепаратистски настроенные северные регионы страны. «Лига Севера», по некоторым оценкам, является одной из наиболее пророссийских партий Европы. «Лига Севера» и ее лидер Маттео Сальвини неоднократно голосовали против антироссийских резолюций в итальянском парламенте.

В марте Волкер уже выступал с призывом ужесточить санкции против России. В частности, он предлагал ввести санкции в том числе за «поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты» с Крымом. Также он утверждал, что даже если конфликт в Донбассе разрешится, санкции, введенные за присоединение Крыма, останутся в силе. «Россия платит большую цену за конфликт на востоке Украины, в том числе несет расходы на санкции ЕС и США за отсутствие с ними хороших отношений», — отметил он.