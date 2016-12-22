Баскская террористическая организация ETA объявила о планах самороспуска

Баскская организация ETA, которая в течение нескольких десятилетий воевала с испанским правительством, объявила о том, что в начале мая намерена прекратить свое существование

Фотографии жертв группировки EТА на выставке в Севилье, Испания. 24 октября 2011 года (Фото: Marcelo del Pozo / Reuters)

В сообщении Radio Euskadi (радио страны Басков), которое появилось в его twitter, указывается, что в первые выходные мая ETA объявит о самороспуске. Официальному объявлению будет предшествовать совещание, которое ориентировочно пройдет во Франции.

Год назад ETA после переговоров с участием международных посредников, согласилась начать процесс разоружения. В соответствии с достигнутыми договоренностями испанским правоохранительным органам была передана информация о схронах с оружием, которые использовались организацией.

Баскская сепаратистская группировка EТА (Euskadi Ta Askatasuna — «Родина и свобода») была создана в июле 1959 года в том числе как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. Основной целью организации было провозглашено создание независимого государства басков, включающего земли на севере Испании и юго-западе Франции.

С начала 1960-х годов боевики организации встали на путь «революционного» террора, за 50 лет от их рук погибло​ более 850 человек.

В 2011 году ETA объявила о «постоянном перемирии» с Испанией. Тогда же представители организации заявили, что намерены перевести борьбу за независимость от Мадрида в «демократическое русло».