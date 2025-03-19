Российские военные возвращаются после обмена с Украиной. Видео

Минобороны России показало видео с военными, возвращенными при обмене с Украиной

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Министерство обороны опубликовало видеокадры с российскими военными, которых вернули в результате обмена с Украиной по формуле «175 на 175». Ранее в ведомстве рассказали, что они находятся в Белоруссии, где им оказывают помощь.

Россия, помимо 175 военных ВСУ, передала Украине 22 тяжелораненых солдата. Посреднические усилия для обмена приложили ОАЭ, заявили в оборонном ведомстве.

О решении обменяться взятыми в плен военными 18 марта сообщил президент Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.