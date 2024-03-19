МИД рекомендовал Лондону разобраться с кризисом в Великобритании
МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду, говорится в сообщении ведомства. Поводом стали «неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента».
В МИДе заявили, что такая деятельность расценивается Москвой как вмешательство во внутренние дела России и попытка оказать давление на избирательную систему.
«Особо акцентировано, что выборы Президента Российской Федерации, несмотря на агрессивные попытки их дискредитации со стороны Запада, наглядно продемонстрировали беспрецедентное единство народа России, поддерживающего действующего главу государства и проводимую им политику. Рекомендовано лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти», — говорится в сообщении.
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