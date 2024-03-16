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Выборы президента России ,  
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Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за выборов

Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за публикации о выборах
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Выборы президента России
Найджел Кейси
Найджел Кейси (Фото: Илья Московец / ura.ru / ТАСС)

Министерство иностранных дел России может вызвать посла Великобритании Найджела Кейси в дипведомство из-за публикации о «незаконности» выборов российского президента в нескольких регионах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на пост британского посольства в Москве, в котором говорится, что «у России нет законных оснований» для проведения выборов на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР, поскольку они «принадлежат Украине».

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — предупредила представитель российского МИДа.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью страны осенью 2022 года, после того как в них также прошли референдумы. Украина не признала результатов голосования.

По данным ЦИК на 18:20, явка на выборах в целом по России превысила 51%. В семи регионах проголосовали 75 и более процентов избирателей: это Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Краснодарский край.

Как следует из данных ЦИК, по состоянию на 20:00 15 марта в ЛНР явка избирателей составила 36,02%, в Запорожской области — 56,02%, Херсонской области — 68,66%, ДНР — 69,28%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое работает в 28 регионах России, приняли участие примерно 4,7 млн избирателей.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. В бюллетене четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД посол вызов посла выборы президента Крым ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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