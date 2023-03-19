В Минобороны России сообщили об отбитой атаке ВСУ в Запорожской области

Российские военные также сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении и уничтожили пытавшуюся вести разведку боем бронегруппу украинских военных на донецком направлении, сообщили в российском Минобороны

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные из территориальной обороны предприняли неудачную попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Александр Гордеев, передает «РИА Новости».

«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сказал он. По словам Гордеева, в результате был уничтожен пикап с украинскими военными.

Помимо этого российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянское, Артемовка в Харьковской области.«Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника», — сказал Зыбинский (цитата по «Интерфакс»).

На донецком направлении ВС России огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты, пытавшуюся вести разведку боем, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает ТАСС.

Накануне офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что российские силы в Харьковской области отбили атаку со стороны украинских военных.

«При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Эти населенные пункты находятся примерно в 30–35 км от границы с Белгородской областью.