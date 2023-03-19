Британские ВВС заявили о сопровождении российских самолетов около Эстонии
Истребитель Typhoon Британских Королевских ВВС совместно с истребителем немецких ВВС 17 марта сопроводили российские самолеты у границ Эстонии. Об этом сообщается на сайте британских ВВС.
«В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара самолетов НАТО 17 марта вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12», — говорится в сообщении.
Британские и немецкие силы осуществляют в регионе совместное воздушное патрулирование для перехвата любых представляющих интерес самолетов, чтобы идентифицировать их, и «поддержания безопасности полетов», отмечают в ВВС Великобритании.
Ранее, 15 марта, Би-би-си сообщил, что истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили у границ Эстонии российский самолет-заправщик Ил-78, летевший между Санкт-Петербургом и Калининградом. Согласно сообщению, российский самолет не связался с авиадиспетчерской службой в Эстонии.
Это была первая подобная операция, которую провели совместно две страны НАТО, отмечает телеканал.
После этого истребители альянса провели перехват российского самолета Ан-148, который также проходил вблизи Эстонии.
Глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи подчеркивал, что миссия Великобритании и Германии в странах Балтии «ясно демонстрирует коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО»
В Минобороны России заявляли, что полеты военных самолетов России в Калининградскую область и обратно выполняются в соответствии с международными правилами.