Посольство России предупредило об ответе в случае сближения Боснии и НАТО

В дипмиссии назвали действия по присоединению к НАТО «недружественным шагом», заявив, что смыслом существования альянса стала борьба с Россией

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Россия отреагирует, если власти Боснии и Герцеговины предпримут шаги по присоединению к НАТО, поскольку Москва воспримет это как враждебный акт, говорится в заявлении российского посольства в стране.

«В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», — сообщили в посольстве. Там отметили, что расширение ослабляет региональную безопасность и стабильность, а также затрудняет появление новой системы коллективной безопасности континента. «Ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», — отметили в дипмиссии.

В заявлении указывается, что смыслом существования Североатлантического альянса стала борьба с Россией, а «вступление в него заставит Сараево принимать сторону в военно-политическом противостоянии».

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО находится на стадии обсуждения с 2010 года. В декабре 2018 года страны НАТО одобрили активацию Плана действий по членству Боснии и Герцеговины в НАТО, тогда же представитель госдепа США Джон Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает предложение Боснии и Герцеговины вступить в альянс.