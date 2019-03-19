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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Далай-лама предупредил о попытке Китая навязать верующим своего преемника
Далай-лама заявил, что тибетские буддисты не будут доверять выбранному китайцами духовному лидеру, а также рассказал о своей возможной реинкарнации в Индии. Власти Китая считают Далай-ламу XIV сепаратистом
Далай-лама XIV (Фото: Tenzin Choejor / AP)

Далай-лама XIV заявил, что предвидит попытку Китая навязать тибетским буддистам своего преемника, а не духовного лидера из Индии. Об этом он рассказал в интервью Reuters. В 1959 году Далай-лама был вынужден покинуть Тибет после неудавшегося антикитайского восстания, он получил убежище в Индии.

По словам 83-летнего духовного лидера, после смерти он, возможно, также переродится в Индии. «Китай считает реинкарнацию Далай-ламы чем-то очень важным. Они больше беспокоятся о следующем Далай-ламе, чем обо мне», — сказал он.

«В будущем, если вы увидите, что пришли два Далай-ламы, один отсюда [из Индии], а другой выбран китайцами, то никто не будет доверять ему и уважать [его]. Так что это дополнительная проблема для китайцев», — сказал духовный лидер тибетских буддистов. «Китай — великая, древняя нация, но у них [в стране действует] политическая тоталитарная система, никакой свободы. Поэтому я предпочитаю оставаться здесь [в Индии]», — добавил Далай-лама.

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Далай-лама рассказал о потенциале России как ведущей мировой державы

В Пекине Далай-ламу XIV считают сепаратистом. Несмотря на запрет китайского правительства демонстрировать его фотографии, многие из более чем 6 млн тибетцев почитают Далай-ламу, подчеркивает агентство.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Далай-лама XIV, Китай, Тибет, буддизм
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