Политика
0

Краснов попросил судей чаще применять домашний арест

Председатель Верховного суда Краснов отметил невысокий процент приговоров с лишением свободы, однако попросил обратить особое внимание на «штампуемые» судами удовлетворения ходатайств следователей о заключении под стражу
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции с участием президента Владимира Путина заявил о сохранении «общего тренда на гуманизацию уголовного правосудия». Из числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено в отношении 26% (125 тыс.), при этом 320 тыс. осуждены к иным альтернативным видам наказаний, привел он пример.

При этом, отметил председатель Верховного суда, удовлетворяемость ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу остается крайне высокой. «Нередко решения формально штампуются, особенно когда приводимые следователями основания о продлении срока содержания под стражей не меняются целый год. Прошу обратить на это особое внимание», — сказал Краснов. Верховный суд, по его словам, уже дал все необходимые разъяснения, и сформированы правовые позиции и рекомендации, которые ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение данной меры на более строгую только в случае ее нарушения. «В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии», — сказал Краснов.

Согласно судебной статистике, удовлетворяется 88% ходатайств следствия о заключении под стражу и 98% ходатайств о продлении этой меры пресечения.

Характеризуя качество работы судей, Краснов обратил внимание на приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам. При этом, напомнил он, в целом доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%.

«Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом», — сказал Краснов. «Правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда Российской Федерации», — подчеркнул он.

Назначенный на пост в сентябре прошлого года Краснов напомнил, что сразу после вступления в должность задал вектор на обеспечение единообразия путем существенного повышения в этом роли Верховного суда. Он заметил, что разъяснения Пленума Верховного суда должны быть понятными, прозрачными и недвусмысленными не только для юридической общественности, но и для обычных людей. Также, по его словам, будет возрастать и роль президиума Верховного суда, состав которого изменился в конце 2025 года.

«Мною дано поручение системно повышать качество судебной аналитики, в том числе последовательно отслеживать реализацию и исполнение нижестоящими судами принятых постановлений пленума, а также внесенных в них изменений», — заявил Краснов.

Кроме того, в своем докладе Краснов заявил о чрезмерно высокой нагрузке на судей. При этом он увидел тенденции к снижению этой нагрузки благодаря принятым мерам, но заметил, что, несмотря на новые механизмы, нагрузка все еще остается предельно высокой. Так, на одного мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В судах сохраняется нехватка 3,5 тыс. судей, привел данные Краснов. По его словам, бывают случаи, когда некоторые вакансии не замещаются годами.

Краснов также обратил внимание на необходимость повышения требований к обеспечению независимости и беспристрастности судей, а также их устойчивости к любому давлению извне. «Перед Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации мною поставлены конкретные задачи по обеспечению кадровой состоятельности судебной системы, ее обновлению, притоку новых высокопрофессиональных специалистов с сохранением лучших традиций отечественного правосудия», — рассказал председатель ВС.

С начала председательства Игоря Краснова (с сентября 2025 года по февраль 2026-го) Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение 19 уголовных дел и применение двух мер пресечения в отношении судей. За время председательства Ирины Подносовой (с апреля 2024 года по июль 2025 года) ВККС разрешила возбуждение 20 уголовных дел и одной меры пресечения.

«Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны», — пообещал Краснов.

Президент Владимир Путин, выступая на совещании, сказал, что за небольшие правонарушения не обязательно сразу лишать свободы. «Конечно, было сказано, все мы помним: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюанс. Даже какие-то небольшие правонарушение — сразу запирать человека за решетку — не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос, какое это должно быть наказание, — это как раз ваш вопрос», — сказал он.

