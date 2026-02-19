 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Politico узнало о мерах США по возвращению НАТО «к заводским настройкам»

Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Omar Havana / Getty Images
США с возвращением президента Дональда Трампа оказывают давление на НАТО в целях сокращения многих направлений внешней активности, включая прекращение миссии в Ираке. Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Кроме того, американская сторона настаивает, что Украину вместе с тихоокеанскими партнерами альянса — Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей — не следует приглашать на ежегодный саммит альянса в Анкаре в июле. Также Вашингтон требует сократить масштабы присутствия в Косово.

В частности, США попросили союзников по НАТО завершить миссию в Ираке к сентябрю 2026 года, заявили собеседники журналистов. Операция, о которой идет речь, была начата в ходе первого срока Трампа в 2018 году и неоднократно расширялась по просьбе Багдада, отметило Politico. Миссия сводится к укреплению институтов безопасности и предотвращению возвращения «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено). Отдельно Штаты намерены вывести порядка 2,5 тысячи военных из Ирака, которые присутствуют там в рамках соглашения между Вашингтоном и Багдадом от 2024 года.

Представитель американской администрации пояснил Politico, что вывод планируют осуществить в рамках «обязательства Трампа положить конец бесконечным войнам». При этом один из источников журналистов заявил, что запрос США о выводе войск НАТО столкнулся с сопротивлением внутри альянса. Другой собеседник уточнил, что «большинство» союзников считают, что миссию в Ираке следует сократить, но в долгосрочной перспективе. Пока решение официально не принято. Завершение операции должны одобрить все 32 члена альянса.

Politico назвало эту тенденцию масштабной перезагрузкой НАТО и видит в действиях США стремление организовать альянс лишь как евроатлантический оборонный блок без экспансии и партнерских программ с другими странами. По словам собеседников издания, речь идет о «возвращении к заводским настройкам»: НАТО ограничит «деятельность за пределами зоны ответственности», выходящую за рамки основных задач альянса по обороне и сдерживанию.

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Один из дипломатов в разговоре с Politico счел, что отказ НАТО от «зарубежных инициатив» — неправильный подход. Он заявил, что партнерство имеет решающее значение для сдерживания и обороны.

Ранее журнал Foreign Policy написал о «тихом поражении» США в Азии. Политологи сочли, что пока президент Дональд Трамп и его администрация хранили молчание, Китай «обрушивал свою ярость» на Японию и Тайвань. По мнению авторов статьи, если хозяин Белого дома продолжит политику невмешательства, американские союзники могут начать заключать сделки с КНР.

Материал дополняется.

Романов Илья
Украина Ирак США НАТО
