На Северном Кавказе объявили угрозу атаки дронов

Об атаках бепилотников сообщили власти Самарской и Тульской областей, в пяти российских аэропортах рано утром ограничили полеты

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал он.

В ночь на 19 февраля атаке дронов подверглась Самарская область, под удар попал Сызранский НПЗ, рассказывал губернатор Вячеслав Федорищев. Об уничтожении беспилотника отчитались тульские власти.

На этом фоне пять российских аэропортов — Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Кирова — приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщила Росавиация.