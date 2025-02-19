На Северном Кавказе объявили угрозу атаки дронов
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал он.
В ночь на 19 февраля атаке дронов подверглась Самарская область, под удар попал Сызранский НПЗ, рассказывал губернатор Вячеслав Федорищев. Об уничтожении беспилотника отчитались тульские власти.
На этом фоне пять российских аэропортов — Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Кирова — приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщила Росавиация.
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