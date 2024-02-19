Профсоюзы Франции настояли на закрытии Эйфелевой башни на Олимпиаду

Доступ туристов на Эйфелеву башню прекращен по инициативе профсоюзов, не согласных с тем, как ее реставрируют к Олимпиаде. Это уже не первая протестная акция во Франции, связанная с Играми 2024 года. Подробности — в материале РБК

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Почему закрылась Эйфелева башня

19 февраля доступ туристов на Эйфелеву башню был закрыт — вследствие забастовки «некоторых ее сотрудников», говорится на сайте Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE). Акцию анонсировали еще в декабре крупнейшие профсоюзы страны — Всеобщая конфедерация труда (CGT) и «Рабочая сила» (FO), выразив недовольство ходом реконструкции башни, которая была начата властями еще в 2017 году в рамках подготовки к Олимпиаде 2024 года.

CGT и FO критикуют «несостоятельную экономическую модель работы культурного объекта с заниженной оценкой необходимых работ и завышенными ожиданиями прибыли». Отмечается, что, несмотря на 6,3 млн посетителей в 2023 году, администрации монумента придется по итогам года зафиксировать убыток в несколько миллионов евро. Мэрия Парижа, которой принадлежит 99% SETE, при этом планирует существенный рост от доходов от эксплуатации объекта — с €16 млн до €50 млн в год.

Забастовка может продлиться до 27 декабря 2024 года, охватив таким образом как Олимпийские и Паралимпийские игры, так и период подготовки к ним. Однако это не значит, что на протяжении всего этого времени желающие не смогут подняться на Эйфелеву башню — акция может периодически приостанавливаться. За графиком работы башни можно следить на сайте SETE. При этом в заявлении, опубликованном в декабре, профсоюзы отмечали, что башня может быть недоступна для посещений как раз во время Олимпийских игр «из-за нехватки финансовых средств на расходы по техническому обслуживанию».

XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 206 национальных сборных и сборная беженцев. 8 декабря 2023-го МОК объявил, что россияне будут допущены до Игр в нейтральном статусе. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Большинство спортивных состязаний Олимпиады-2024 пройдут на территории Парижа. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Эйфелева башня — символ грядущих состязаний. В олимпийские медали вставят фрагменты, сделанные из металлоконструкций, которые были заменены в ходе ремонта. Шестиугольная сердцевина будет символизировать контур материковой Франции. Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что хотел бы подарить каждому призеру Игр кусочек главной достопримечательности Парижа.

Профсоюзы возмущены тем, что самый посещаемый объект во Франции был перекрашен последний раз почти 14 лет назад, а не семь лет, как этого требуют нормы обслуживания башни. «Ее ветхое состояние совершенно очевидно. Когда вы проходите близко, видно ржавчину. Сотрудники, у которых более 30 лет стажа, никогда такого не видели», — заявил France Info Денис Вавассори, представитель CGT.

В Обществе по эксплуатации башни, в свою очередь, объясняют, что к отсрочке части работ привела пандемия. Кроме того, они отмечают, что закрытие культурного объекта почти на год во время кризиса в области здравоохранения привело к потере дохода в размере €130 млн. «По соображениям безопасности некоторые строительные работы не могут проводиться одновременно, и, как следствие, требуются более дорогостоящие работы в ночное время», — отмечают в SETE.

Подобные акции проводятся не в первый раз. Предыдущая забастовка работников башни прошла 27 декабря 2023 года — в 100-летнюю годовщину со дня смерти Гюстава Эйфеля. Несмотря на то что башня была закрыта для посетителей, запланированное «исключительное шоу» по случаю столетия со дня кончины инженера все же состоялось.

Дискуссия о плачевном состоянии главного символа французской столицы развернулась еще в 2022 году. Тогда британское издание The Guardian писало, что требуется серьезная реставрация, а не косметический ремонт. «Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ», — заявил изданию один из сотрудников Эйфелевой башни.

Эйфелеву башню построили в 1889 году. Изначально планировалось, что конструкция простоит около 20 лет. Однако башня продолжает функционировать благодаря реставрационным работам и уходу. Еще Эйфель говорил, что появление ржавчины станет самой серьезной проблемой, и предполагал, что покраску следует проводить каждые семь лет.

Как Олимпиада стимулировала забастовки

Несмотря на забастовку персонала, как сообщает Liberation, перед Эйфелевой башней 19 февраля толпились желающие попасть на объект. Часть из них выражали возмущение, другие отнеслись к решению профсоюзов с пониманием. Как отмечает sortirparis.com, забастовка может привести к серьезным последствиям для международного имиджа Парижа, тем более что профсоюзы анонсировали приуроченные к Олимпиаде акции и в других отраслях.

Так, крупнейший профсоюз работников общественного транспорта Парижа (CGT-RATP) объявил забастовку на период с 5 февраля по 9 сентября из-за разногласий с дирекцией компании-оператора по вопросу ежегодного повышения зарплат. Свое решение профсоюз назвал ответом на «пренебрежительное отношение» — без работы общественного транспорта «Олимпиады не будет». Возглавляющий RATP Жан Кастекс заявил журналистам, что забастовка не будет столь долгой, поскольку переговоры с работниками отрасли продолжаются. При этом 8 февраля несколько сотен сотрудников RATP ворвались в штаб-квартиру профсоюза с требованиями поднять зарплату минимум на €300, а не на 0,9%, как планировалось, а также улучшить условия труда в обслуживающих трамваи и автобусы мастерских. Протестующие пообещали, что в случае невыполнения требований забастовки продолжатся.

В эти выходные провели забастовку сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). Они недовольны тем, что власти не соблюдают условия ранее заключенного соглашения о выходе из кризиса, которое предполагало увеличение числа рабочих мест и повышение зарплаты на €500 в месяц. Премьер-министр Франции Габриэль Аттал отреагировал на это так: «Французы знают, что забастовка — это право, но работа — это обязанность». Премьер также отметил, что каждый раз, когда железнодорожники бастуют, имиджу SNCF наносится удар. По его словам, это становится уже «некоей привычкой». А группа сенаторов-центристов внесла в палату законопроект, который позволяет властям вводить запрет на транспортные забастовки на совокупный срок до 60 дней в году.

18 января на улицы французских городов, кроме того, вышли сотни полицейских, требуя дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр. Они выступили против того, чтобы внеурочно работать во время Игр, — ранее власти для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр приняли решение ежедневно привлекать к этому по 30 тыс. полицейских. Кроме того, участники забастовки выразили недовольство графиком работы в период Олимпиады, который предполагает двенадцатичасовые смены и всего один выходной день в неделю. Полицейские пообещали проводить забастовки во время Олимпиады, если их требования не будут выполнены.

В декабре 2023 года и в январе 2024-го акцию протеста устраивали также водители парижского такси. Организатором выступил Национальный профсоюз водителей такси (INV). Сотни машин на маленькой скорости проехали от западной границы города до мэрии, затрудняя проезд остальным. Недовольство водителей вызвано ограничениями, наложенными правительством на работу таксистов в период Олимпиады: в эти дни проезд по выделенным линиям «олимпийских маршрутов» общей протяжностью 185 км по всей стране будет разрешен только для транспорта служб спасения, аккредитованным олимпийским автобусам и городским такси со счетчиками.