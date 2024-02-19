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Политика ,  
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Комитет Госдумы поддержал обязательный флаг России в детсадах и вузах

В Госдуме одобрили законопроект об обязательных флагах России в детсадах и вузах
Законопроект обязывает все образовательные учреждения вне зависимости от формы собственности размещать на своих территориях государственные флаги России
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий образовательные учреждения устанавливать государственный флаг на своих зданиях и территориях.

Изменения по рассмотрению документа отображены в законодательной базе Госдумы.

Новый законопроект группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму в начале февраля 2024 года. Авторы документа предложили внести изменения в федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации».

Проект предусматривает, что государственный флаг должен постоянно располагаться на зданиях или территориях образовательных организаций.

Вывешивание флага в детсадах и вузах предложили сделать обязательным
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

На данный момент вывешивать флаг обязаны сотрудники школ. Прочие образовательные организации (детские сады, колледжи, институты) только обладают таким правом. Законопроект предполагает, что все образовательные организации вне зависимости от формы собственности будут обязаны устанавливать флаги России.

Весной 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах каждую учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и поднятия флага.

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С идеей перенять опыт патриотического воспитания американских школьников выступил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский. Он отметил, что в США ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны и ее флага.

Позднее идею поднятия флага и исполнения гимна поддержал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что церемония должна проводиться достойно.

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Теги
Госдума образование флаг законопроект вузы детсады
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