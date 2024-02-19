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Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО

Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о Швеции и НАТО
Венгрия обещала не медлить с одобрением заявки Швеции в НАТО, но так и не выполнила обещание, хотя у Орбана большинство в парламенте, указали сенаторы из США. Правительство республики не стало с ними встречаться
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Двухпартийная делегация сенаторов США прибыла в Венгрию и предложила местным властям обсудить ратификацию заявки Швеции о вступлении в НАТО, но никто из членов правительства с ними не встретился. Об этом пишет Associated Press.

Произошедшее стало «разочарованием», оценила член делегации сенатор Джинн Шахин. Сенатор Крис Мерфи охарактеризовал отказ встретиться, как «странное и тревожное» решение, и подчеркнул: ответственность за согласование заявки лежит на главе правительства.

Сенаторы подписали резолюцию, в которой напомнили: власти Венгрии обещали не быть последними, кто будет рассматривать заявку Швеции. Кроме того, Будапешт может играть важную роль в европейской и трансатлантической безопасности, но «ставит под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и безопасности в Европе».

МИД Венгрии сообщил, что приветствует визит сенаторов, однако «не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы — суверенная страна».

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Венгрия осталась последней страной, которая не разрешила Швеции присоединиться к альянсу (в  конце января согласие было получено от Турции).

Орбан затем заявил, что правительство поддерживает заявку и «продолжит призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой возможности». В середине февраля он повторил свое обещание.

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Большинство мест в Национальном собрании (парламенте) Венгрии занимает коалиция ФИДЕС и KDNP — 116 и 19 мест из 199.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Швеция НАТО США Виктор Орбан
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