Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО
Двухпартийная делегация сенаторов США прибыла в Венгрию и предложила местным властям обсудить ратификацию заявки Швеции о вступлении в НАТО, но никто из членов правительства с ними не встретился. Об этом пишет Associated Press.
Произошедшее стало «разочарованием», оценила член делегации сенатор Джинн Шахин. Сенатор Крис Мерфи охарактеризовал отказ встретиться, как «странное и тревожное» решение, и подчеркнул: ответственность за согласование заявки лежит на главе правительства.
Сенаторы подписали резолюцию, в которой напомнили: власти Венгрии обещали не быть последними, кто будет рассматривать заявку Швеции. Кроме того, Будапешт может играть важную роль в европейской и трансатлантической безопасности, но «ставит под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и безопасности в Европе».
МИД Венгрии сообщил, что приветствует визит сенаторов, однако «не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы — суверенная страна».
Венгрия осталась последней страной, которая не разрешила Швеции присоединиться к альянсу (в конце января согласие было получено от Турции).
Орбан затем заявил, что правительство поддерживает заявку и «продолжит призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой возможности». В середине февраля он повторил свое обещание.
Большинство мест в Национальном собрании (парламенте) Венгрии занимает коалиция ФИДЕС и KDNP — 116 и 19 мест из 199.
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