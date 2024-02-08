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Политика ,  
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Reuters узнал о расследовании ООН о кибератаках КНДР на $3 млрд

Reuters: ООН расследует кибератаки КНДР, принесшие $3 млрд на ядерные программы
Наблюдатели ООН расследуют возможное совершение хакерами из Северной Кореи 58 кибератак, связанные с криптовалютой, которые принесли Пхеньяну $3 млрд на развитие ядерных программ, сообщает Reuters. Атаки происходили в 2017-2023

Северная Корея могла совершить 58 кибератак, связанных с криптовалютой, которые принесли ей $3 млрд, используемые для программ по созданию ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованный доклад наблюдателей Организации Объединенных Наций за санкциями. Они дважды в год отчитываются перед Совбезом ООН.

«Группа расследует 58 предполагаемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 год на общую сумму около $3 млрд, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку оружия массового уничтожения КНДР», — приводит агентство выдержку из документа.

По данным наблюдателей ООН, северокорейские хакерские группировки, которые подчиняются Генеральному бюро разведки КНДР, продолжили кибератаки. «Тенденции включают в себя нацеленность КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также растущий обмен инфраструктурой и инструментами», — уточняют наблюдатели.

По словам дипломатов, доклад ООН должен быть опубликован в конце этого месяца или в начале следующего.

Представительство Северной Кореи при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не ответило на просьбу Reuters прокомментировать данные доклада. Пхеньян ранее отрицал обвинения во взломе или других кибератаках, отмечает агентство.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Летом прошлого года The Wall Street Journal со ссылкой на блокчейн-аналитиков Chainanalysis писал, что Северная Корея за пять лет получила порядка $3 млрд за пять лет в результате кибератак. Американские чиновники говорили, что эти средства используются для финансирования около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет.

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Издание сообщало, что одной из жертв атак стала студия Sky Mavis — разработчик блокчейн-игр. Один из ее сотрудников подыскивал новую работу. С ним через LinkedIn связался человек под видом работодателя, после телефонного собеседования он переслал соискателю документ. Файл оказался трояном, что позволило северокорейским хакерам взломать Sky Mavis и украсть более $600 млн — в основном у игроков Axie Infinity. Sky Mavis возместила ущерб пострадавшим от кибератаки.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Корея ООН Совбез ООН кибератаки криптовалюта ядерные испытания КНДР
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