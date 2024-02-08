Reuters узнал о расследовании ООН о кибератаках КНДР на $3 млрд

Наблюдатели ООН расследуют возможное совершение хакерами из Северной Кореи 58 кибератак, связанные с криптовалютой, которые принесли Пхеньяну $3 млрд на развитие ядерных программ, сообщает Reuters. Атаки происходили в 2017-2023

Северная Корея могла совершить 58 кибератак, связанных с криптовалютой, которые принесли ей $3 млрд, используемые для программ по созданию ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованный доклад наблюдателей Организации Объединенных Наций за санкциями. Они дважды в год отчитываются перед Совбезом ООН.

«Группа расследует 58 предполагаемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 год на общую сумму около $3 млрд, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку оружия массового уничтожения КНДР», — приводит агентство выдержку из документа.

По данным наблюдателей ООН, северокорейские хакерские группировки, которые подчиняются Генеральному бюро разведки КНДР, продолжили кибератаки. «Тенденции включают в себя нацеленность КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также растущий обмен инфраструктурой и инструментами», — уточняют наблюдатели.

По словам дипломатов, доклад ООН должен быть опубликован в конце этого месяца или в начале следующего.

Представительство Северной Кореи при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не ответило на просьбу Reuters прокомментировать данные доклада. Пхеньян ранее отрицал обвинения во взломе или других кибератаках, отмечает агентство.

Летом прошлого года The Wall Street Journal со ссылкой на блокчейн-аналитиков Chainanalysis писал, что Северная Корея за пять лет получила порядка $3 млрд за пять лет в результате кибератак. Американские чиновники говорили, что эти средства используются для финансирования около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет.

Издание сообщало, что одной из жертв атак стала студия Sky Mavis — разработчик блокчейн-игр. Один из ее сотрудников подыскивал новую работу. С ним через LinkedIn связался человек под видом работодателя, после телефонного собеседования он переслал соискателю документ. Файл оказался трояном, что позволило северокорейским хакерам взломать Sky Mavis и украсть более $600 млн — в основном у игроков Axie Infinity. Sky Mavis возместила ущерб пострадавшим от кибератаки.