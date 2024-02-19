Бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума
Уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем как минимум за 20 лет, передает Reuters со ссылкой на подсчеты Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) — одного из лучших экономических университетов в стране.
Согласно докладу UCA, девальвация песо, проведенная избранным в прошлом декабре президентом Хавьером Милеем и вызванный ею рост цен усугубили уровень бедности, который в конце 2023 года составил 49,5%, а уже в январе вырос до рекордных 57,4%.
В докладе также сказано, что на сегодняшний день по всей Аргентине бедными считаются по меньшей мере 27 млн человек, а еще 9 млн живут в крайней нищете (при общем населении в 47,3 млн). Реформы Милея привели к росту цен на основные продукты питания, подчеркнули в UCA. Инфляция в Аргентине по итогам прошлого года составила 211,4%.
Вступивший в декабре прошлого года в должность президента Аргентины либертарианец Хавьер Милей 20 декабря подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики страны. Во время инаугурации он предупредил, что аргентинцам придется пережить «месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса.
В числе реформ Милея — девальвация песо к доллару на 50%, сокращение государственных субсидий на энергоносители и транспорт и существенное изменение трудового законодательства. В частности, испытательный срок при приеме на работу был увеличен с трех до восьми месяцев, допущена возможность 12-часового рабочего дня, сокращены компенсации на период отпусков и при увольнении.
Последняя мера больше всего возмутила профсоюзы, которые традиционно играют серьезную роль в политической жизни Аргентины. Так, с конца декабря на улицах Буэноc-Айреса продолжаются протесты, а часть депутатов конгресса назвала шоковые меры президента неконституционными; оппозиция пообещала препятствовать их реализации.
Согласно исследованию Центра изучения общественного мнения, рейтинг президента упал с 61% в декабре до 52% в январе. В это же время выросло число опрошенных, которые изменили отношение к реформам Милея: если в декабре только 29% считали его курс неправильным, то теперь таких уже 45%, то есть почти половина
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