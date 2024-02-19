О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

В Германии завершилась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. О чем они говорили в Мюнхене и как это оценили в России — в материале РБК

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться надежными. Как и прежде: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину. <...> Независимо от того, как закончится война на Украине, независимо от того, как выборы по ту или иную сторону Атлантики повлияют на это, абсолютно ясно одно — европейцы должны существенно больше заботиться о собственной безопасности сейчас и в будущем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Мы должны на поле боя перехитрить Россию. Они [украинцы] берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности. <...> Примерно через три недели Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. <...> Мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее. Цель НАТО не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для каких-либо просчетов относительно готовности и решимости НАТО защитить всех союзников, и дать понять, что нападение на одного союзника вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса. И пока мы четко доносим это сообщение до Москвы, ни один союзник не подвергнется нападению. <...> В НАТО есть США как ядерная страна, есть Франция и Великобритания, но создание неких параллельных ядерных сил европейских стран без участия США и Великобритании никому не поможет, это лишь подрывает существующую систему сдерживания.

Вице-президент США Камала Харрис

Я твердо верю, что наша приверженность созданию и поддержанию альянсов помогла Америке стать самой могущественной и процветающей страной в мире — альянсов, которые предотвращали войны, защищали свободу и поддерживали стабильность от Европы до Индо-Тихоокеанского региона. Ставить все это под угрозу было бы глупо. <...>

Представьте, если бы Америка отвернулась от Украины, отказалась от своих союзников по НАТО и отказалась от своих договорных обязательств. Представьте себе, если бы мы поступили с [президентом России Владимиром] Путиным мягко, не говоря уже о том, чтобы поощрить его. Если мы будем стоять в стороне, пока агрессор безнаказанно вторгается на территорию соседа, он продолжит продвигаться дальше. А в случае с Путиным это означает, что вся Европа окажется под угрозой. Если нам не удастся навязать суровые последствия для России, другие авторитарные режимы по всему миру приободрятся, — они наблюдают и извлекают уроки.

Президент Украины Владимир Зеленский

Не правила, которые определяют жизнь мира, должны остаться вчерашним днем, а Россия, которая не признает правила, должна остаться в прошлом. И мы можем это обеспечить. Не просто делая что-нибудь. А делая все необходимое.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

В ближайшие годы речь пойдет уже не только о военной поддержке Украины. Мы, европейцы, должны иметь возможность лучше защищать себя, как это предусмотрено в Стратегии национальной безопасности <...> Нам, наконец, нужен союз безопасности и обороны, который укрепит европейскую опору в НАТО — в соответствии с нашими экономическими размерами и независимо от того, кто находится у власти в США.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Украина идет по пути интеграции [в НАТО]. Мы должны сделать этот процесс устойчивым. Нужно подготовить пакет мер, который позволит нам принять соответствующее решение на вашингтонском саммите. И в апреле-мае контуры этого пакета мер нам уже будут известны.

Глава МИД Китая Ван И

Россия является крупнейшим соседом Китая. Отношения Китая и России, которые неуклонно развиваются на основе принципа неприсоединения, неконфронтации и ненападения на какую-либо третью сторону, отвечают общим интересам двух стран, служат стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире и представляют собой новую модель отношений между крупными странами.

Китай и Европа являются двумя основными мировыми силами, рынками и цивилизациями, и они должны понимать, какая международная ответственность лежит на их плечах. Более стабильные и более тесные отношения между Китаем и Европой не только идут на пользу обеим сторонам, но и приносят пользу всему миру. Крайне важно, чтобы Китай и Европа держались подальше от геополитических и идеологических отвлекающих факторов, видели друг в друге партнеров, а не соперников, и объединили усилия, чтобы внести положительную энергию в нестабильный мир и указать путь к совместному преодолению трудностей.