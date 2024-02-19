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Военная операция на Украине ,  
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О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности: главные заявления
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Военная операция на Украине
В Германии завершилась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. О чем они говорили в Мюнхене и как это оценили в России — в материале РБК
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться надежными. Как и прежде: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину. <...> Независимо от того, как закончится война на Украине, независимо от того, как выборы по ту или иную сторону Атлантики повлияют на это, абсолютно ясно одно — европейцы должны существенно больше заботиться о собственной безопасности сейчас и в будущем.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Мы должны на поле боя перехитрить Россию. Они [украинцы] берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности. <...> Примерно через три недели Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20%, и будет больше.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. <...> Мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее. Цель НАТО не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для каких-либо просчетов относительно готовности и решимости НАТО защитить всех союзников, и дать понять, что нападение на одного союзника вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса. И пока мы четко доносим это сообщение до Москвы, ни один союзник не подвергнется нападению. <...> В НАТО есть США как ядерная страна, есть Франция и Великобритания, но создание неких параллельных ядерных сил европейских стран без участия США и Великобритании никому не поможет, это лишь подрывает существующую систему сдерживания.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Вице-президент США Камала Харрис

Я твердо верю, что наша приверженность созданию и поддержанию альянсов помогла Америке стать самой могущественной и процветающей страной в мире — альянсов, которые предотвращали войны, защищали свободу и поддерживали стабильность от Европы до Индо-Тихоокеанского региона. Ставить все это под угрозу было бы глупо. <...>

Представьте, если бы Америка отвернулась от Украины, отказалась от своих союзников по НАТО и отказалась от своих договорных обязательств. Представьте себе, если бы мы поступили с [президентом России Владимиром] Путиным мягко, не говоря уже о том, чтобы поощрить его. Если мы будем стоять в стороне, пока агрессор безнаказанно вторгается на территорию соседа, он продолжит продвигаться дальше. А в случае с Путиным это означает, что вся Европа окажется под угрозой. Если нам не удастся навязать суровые последствия для России, другие авторитарные режимы по всему миру приободрятся, — они наблюдают и извлекают уроки.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский

Не правила, которые определяют жизнь мира, должны остаться вчерашним днем, а Россия, которая не признает правила, должна остаться в прошлом. И мы можем это обеспечить. Не просто делая что-нибудь. А делая все необходимое.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

В ближайшие годы речь пойдет уже не только о военной поддержке Украины. Мы, европейцы, должны иметь возможность лучше защищать себя, как это предусмотрено в Стратегии национальной безопасности <...> Нам, наконец, нужен союз безопасности и обороны, который укрепит европейскую опору в НАТО — в соответствии с нашими экономическими размерами и независимо от того, кто находится у власти в США.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Украина идет по пути интеграции [в НАТО]. Мы должны сделать этот процесс устойчивым. Нужно подготовить пакет мер, который позволит нам принять соответствующее решение на вашингтонском саммите. И в апреле-мае контуры этого пакета мер нам уже будут известны.

О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности

Глава МИД Китая Ван И

Россия является крупнейшим соседом Китая. Отношения Китая и России, которые неуклонно развиваются на основе принципа неприсоединения, неконфронтации и ненападения на какую-либо третью сторону, отвечают общим интересам двух стран, служат стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире и представляют собой новую модель отношений между крупными странами.

Китай и Европа являются двумя основными мировыми силами, рынками и цивилизациями, и они должны понимать, какая международная ответственность лежит на их плечах. Более стабильные и более тесные отношения между Китаем и Европой не только идут на пользу обеим сторонам, но и приносят пользу всему миру. Крайне важно, чтобы Китай и Европа держались подальше от геополитических и идеологических отвлекающих факторов, видели друг в друге партнеров, а не соперников, и объединили усилия, чтобы внести положительную энергию в нестабильный мир и указать путь к совместному преодолению трудностей.

Россия не участвует в Мюнхенской конференции с 2022 года. Накануне нынешней встречи представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние годы Москва наблюдала «последовательную деградацию Мюнхенской площадки». «Все последние годы мы наблюдали выхолащивание из работы Мюнхенской площадки аналитической составляющей, превращение форума из дискуссионного клуба в русофобскую пропагандистскую сходку, — сказала она на брифинге 14 февраля. — <...> Та же участь постигла готовящиеся в преддверии конференции доклады. Их качество последовательно снижалось, уступая место догматизации, анализ становился все более политизированным и ущербным». По оценке Захаровой, «эпоха Мюнхена остается в прошлом», а у России есть «немало альтернативных площадок — и наших международных, и зарубежных, в которых мы принимаем участие на разных уровнях».

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Мария Васильева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Мюнхенская конференция по безопасности Украина Германия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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