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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров описал мнение Запада о «Спутник V» фразой «и хочется, и колется»

По мнению российского министра, в Европе уже оценили высокое качество вакцины, но не прекратили попытки ее дискредитировать
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад изменил свое отношение к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», на что указывает большее количество обращений за этим препаратом. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу РБК.

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «И хочется, и колется», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров напомнил, что «первая реакция на появление «Спутник V» была «совершенно возмутительной». «А сейчас многие страны (Чехия и ряд других) говорят, что хотят дождаться, когда вакцина «Спутник V» будет сертифицирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что, хотя на Западе и признали, что вакцина хорошая, продолжаются попытки ее дискредитировать. «Буквально вчера читал довольно двусмысленное заявление президента Франции Макрона, где он определил нас с китайцами в разряд тех, кто пытается получить какие-то преимущества на мировой арене за счет своих медицинских достижений», — заявил он.

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Фото:Zuma / ТАСС

«К сожалению, очень часто наблюдаю, что реакция на все, что мы делаем, говорим или предлагаем, сразу настороженная. И это в лучшем случае. Как правило, говорят, что «русские опять играют в свои геополитические игры», — добавил Лавров.

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Из всех стран ЕС применение «Спутник V» на своей территории одобрила лишь Венгрия. Остальные страны пока не сертифицировали российскую вакцину.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что сотрудники американского посольства обратились к российским властям с просьбой привиться именно российской вакциной. Собеседники издания объяснили это тем, что у работников дипмиссии в Москве нет возможности получить вакцину американского производства, а потому у них есть такое разрешение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Авторы
Артем Филипенок, Илья Доронов
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