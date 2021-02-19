Лавров описал мнение Запада о «Спутник V» фразой «и хочется, и колется»

По мнению российского министра, в Европе уже оценили высокое качество вакцины, но не прекратили попытки ее дискредитировать

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад изменил свое отношение к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», на что указывает большее количество обращений за этим препаратом. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу РБК.

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы «И хочется, и колется», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что «первая реакция на появление «Спутник V» была «совершенно возмутительной». «А сейчас многие страны (Чехия и ряд других) говорят, что хотят дождаться, когда вакцина «Спутник V» будет сертифицирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что, хотя на Западе и признали, что вакцина хорошая, продолжаются попытки ее дискредитировать. «Буквально вчера читал довольно двусмысленное заявление президента Франции Макрона, где он определил нас с китайцами в разряд тех, кто пытается получить какие-то преимущества на мировой арене за счет своих медицинских достижений», — заявил он.