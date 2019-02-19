Депутатов и сенаторов подписали на «Советскую Россию» и «Беспризорника»

Чиновники и парламентарии оформили подписку на газеты и журналы на 2019 год. Помимо деловой прессы они читают «Караван историй», Hello и журнал «Беспризорник». РБК выяснил, что выписывают президент, сенаторы и депутаты

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Дума и сенаторы стали читать больше газет

Кремль и обе палаты парламента оформили подписки на газеты и журналы на 2019 год. РБК изучил, что читают в администрации президента, правительстве, московской мэрии, Совете Федерации и Госдуме.

Самые крупные контракты на закупку прессы объявило Управление делами президента. Для президентской администрации УДП оформило подписки на 2,9 млн руб. на иностранные издания и на 5,1 млн руб. на российские.

Для аппарата правительства журналов и газет закупили на 3,1 млн руб. Аппарат Госдумы потратил на подписки 2,7 млн руб., верхняя палата — 1,4 млн руб.

Московские власти заложили на покупку газет и журналов 1,2 млн руб. По сравнению с прошлым годом траты на СМИ увеличились у Совфеда (более чем на 1 млн), у Госдумы (на 700 тыс. руб.) и у правительства (на 1,3 млн руб.). Кремль стал тратить на подписки меньше: в прошлом году УДП потратило на 400 тыс. руб. больше на российские издания и на 200 тыс. руб. больше на зарубежные.