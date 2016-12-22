Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,55 69,67 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,12 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9162,90 +71,70 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,33 -1,77% DJIA 25233,68 -0,40% Nasdaq 7580,23 +0,26% FTSE 7206,73 -0,25%
Суд отклонил иск метро о взыскании ущерба за аварию с 24 жертвами
Лента новостей
LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика
Суд отклонил иск метро о взыскании ущерба за аварию с 24 жертвами
Политика, 19 фев, 18:58
0
Суд отклонил иск метро о взыскании ущерба за аварию с 24 жертвами
Суд отказался удовлетворить иск Московского метрополитена о взыскании с подрядчиков 331 млн руб. в качестве ущерба за аварию 2014 года
На месте аварии в Московском метрополитене в 2014 году (Фото: МЧС РФ / РИА Новости)

Суд отклонил иск Московского метрополитена о взыскании 331,7 млн руб. ущерба за аварию 2014 года, в которой погибли 24 человека. Метро подавало иск к генподрядчику строительства — АО «Мосинжпроект» и компании «Спецтехреконструкция», которая выполняла работы в тоннеле на Арбатско-Покровской линии, где сошел с рельсов поезд.

Метрополитен подал иск в июле 2017 года. В декабре суд постановил, что истец не смог «обосновать расчет представленными в дело документами», и определил к февралю обосновать заявленную к взысканию сумму ущерба.

«В удовлетворении иска отказать в полном объеме», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 12 февраля, которое может быть обжаловано в течение месяца. Мотивировочная часть пока не опубликована.

В сентябре представители городского департамента транспорта заявляли РБК, что авария случилась из-за того, что сотрудники «Спецтехконструкции» выполняли свои работы «с грубейшими нарушениями». «Мосинжпроект» как генподрядчик имеет непосредственные обязательства перед метрополитеном. После катастрофы метро пришлось списывать вагоны, менять рельсы, ликвидировать повреждения на стенах тоннелей, рассказывал о понесенном метрополитеном ущербе глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кроме того, в день аварии линия была закрыта и подземка лишилась части билетных доходов.

В качестве третьих лиц к делу привлечен один из крупнейших подрядчиков строительства метро, АО «Ингеоком», и его «дочка», ООО «СМУ Ингеоком». У компаний был договор с «Мосинжпроектом» на строительство участка Калининско-Солнцевской линии от «Делового центра» до «Парка Победы», пояснили РБК в пресс-службе «Ингеокома». «Объединение «Ингеоком» не согласно с требованиями Московского метрополитена. Считаем их незаконными и необоснованными», — подчеркнули в пресс-службе организации.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Телефон ООО «Спецтехреконструкция» не обслуживается. Согласно базе данных СПАРК, владельцем и гендиректором «Спецтехреконструкции» является Зинаида Бычкова. У «Спецтехреконструкции» задолженность по налогам и сборам 73,2 млн руб. В базе СПАРК в разделе исполнительные производства по налогам и сборам указано: уполномоченный орган пришел к выводу, что «установить местонахождение должника либо его имущества невозможно».

Авария в тоннеле

Крупнейшая техногенная авария в московском метро произошла 15 июля 2014 года в тоннеле между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии: поезд сошел с рельсов и врезался в стену. Погибли 24 человека, 217 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение требований транспортной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Обвинение предъявили дорожному мастеру метро Валерию Башкатову, его помощнику Юрию Гордову, замначальника дистанции капремонта службы пути Алексею Трофимову и директору по производству ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову.

Авария случилась на съезде, который строила «Спецтехреконструкция». По версии следствия, ее рабочие не закрепили стрелку как следует. Руководили ими Башкатов и Трофимов, а Гордов разрешил движение на участке. Сторона защиты настаивала, что причины — в слишком высокой скорости и неисправности поезда, который не проверяли в течение суток перед трагедией. Машинист утверждал, что ничего не помнит об аварии. Сразу после катастрофы обсуждалась версия, что поезд сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях.

Осенью 2015 года Башкатов, Трофимов и Круглов получили пять с половиной, а Гордов шесть лет колонии общего режима. Спустя год Мосгорсуд смягчил наказание, отправив осужденных в колонию-поселение. Сразу после аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, вместо него был назначен глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Весной прошлого года Пегов вернулся в РЖД, а метро возглавил его первый зам Виктор Козловский.

83 человека, потерявшие близких или пострадавшие в аварии, пытались отсудить у метрополитена компенсации на сумму от 750 тыс. до 5 млн руб. Летом прошлого года Дорогомиловский суд Москвы назначил выплаты в размере от 20 тыс. до 150 тыс. руб. Представитель истцов сообщал, что они недовольны решением суда и будут его обжаловать.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Московский метрополитен , авария , компенсация ущерба , Арбитражный суд Москвы
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами Политика
За крупнейшую аварию в московском метро рабочие получили до шести лет Политика
Свидетели по делу о крушении поезда рассказали о нарушениях в метро Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.