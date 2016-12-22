Суд отклонил иск метро о взыскании ущерба за аварию с 24 жертвами

Суд отказался удовлетворить иск Московского метрополитена о взыскании с подрядчиков 331 млн руб. в качестве ущерба за аварию 2014 года

На месте аварии в Московском метрополитене в 2014 году (Фото: МЧС РФ / РИА Новости)

Суд отклонил иск Московского метрополитена о взыскании 331,7 млн руб. ущерба за аварию 2014 года, в которой погибли 24 человека. Метро подавало иск к генподрядчику строительства — АО «Мосинжпроект» и компании «Спецтехреконструкция», которая выполняла работы в тоннеле на Арбатско-Покровской линии, где сошел с рельсов поезд.

Метрополитен подал иск в июле 2017 года. В декабре суд постановил, что истец не смог «обосновать расчет представленными в дело документами», и определил к февралю обосновать заявленную к взысканию сумму ущерба.

«В удовлетворении иска отказать в полном объеме», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 12 февраля, которое может быть обжаловано в течение месяца. Мотивировочная часть пока не опубликована.

В сентябре представители городского департамента транспорта заявляли РБК, что авария случилась из-за того, что сотрудники «Спецтехконструкции» выполняли свои работы «с грубейшими нарушениями». «Мосинжпроект» как генподрядчик имеет непосредственные обязательства перед метрополитеном. После катастрофы метро пришлось списывать вагоны, менять рельсы, ликвидировать повреждения на стенах тоннелей, рассказывал о понесенном метрополитеном ущербе глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кроме того, в день аварии линия была закрыта и подземка лишилась части билетных доходов.

В качестве третьих лиц к делу привлечен один из крупнейших подрядчиков строительства метро, АО «Ингеоком», и его «дочка», ООО «СМУ Ингеоком». У компаний был договор с «Мосинжпроектом» на строительство участка Калининско-Солнцевской линии от «Делового центра» до «Парка Победы», пояснили РБК в пресс-службе «Ингеокома». «Объединение «Ингеоком» не согласно с требованиями Московского метрополитена. Считаем их незаконными и необоснованными», — подчеркнули в пресс-службе организации.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Телефон ООО «Спецтехреконструкция» не обслуживается. Согласно базе данных СПАРК, владельцем и гендиректором «Спецтехреконструкции» является Зинаида Бычкова. У «Спецтехреконструкции» задолженность по налогам и сборам 73,2 млн руб. В базе СПАРК в разделе исполнительные производства по налогам и сборам указано: уполномоченный орган пришел к выводу, что «установить местонахождение должника либо его имущества невозможно».

Авария в тоннеле

Крупнейшая техногенная авария в московском метро произошла 15 июля 2014 года в тоннеле между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии: поезд сошел с рельсов и врезался в стену. Погибли 24 человека, 217 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение требований транспортной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Обвинение предъявили дорожному мастеру метро Валерию Башкатову, его помощнику Юрию Гордову, замначальника дистанции капремонта службы пути Алексею Трофимову и директору по производству ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову.

Авария случилась на съезде, который строила «Спецтехреконструкция». По версии следствия, ее рабочие не закрепили стрелку как следует. Руководили ими Башкатов и Трофимов, а Гордов разрешил движение на участке. Сторона защиты настаивала, что причины — в слишком высокой скорости и неисправности поезда, который не проверяли в течение суток перед трагедией. Машинист утверждал, что ничего не помнит об аварии. Сразу после катастрофы обсуждалась версия, что поезд сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях.

Осенью 2015 года Башкатов, Трофимов и Круглов получили пять с половиной, а Гордов шесть лет колонии общего режима. Спустя год Мосгорсуд смягчил наказание, отправив осужденных в колонию-поселение. Сразу после аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, вместо него был назначен глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Весной прошлого года Пегов вернулся в РЖД, а метро возглавил его первый зам Виктор Козловский.

83 человека, потерявшие близких или пострадавшие в аварии, пытались отсудить у метрополитена компенсации на сумму от 750 тыс. до 5 млн руб. Летом прошлого года Дорогомиловский суд Москвы назначил выплаты в размере от 20 тыс. до 150 тыс. руб. Представитель истцов сообщал, что они недовольны решением суда и будут его обжаловать.