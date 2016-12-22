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В Минпромторге заявили о запрете Украиной поставок двигателей для Ан-148
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В Минпромторге заявили о запрете Украиной поставок двигателей для Ан-148
Украинский кризис, 19 фев, 15:23
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В Минпромторге заявили о запрете Украиной поставок двигателей для Ан-148
По словам заместителя главы ведомства, Киев ввел запрет на поставку двигателей Д-436 в гражданских целях. Двигатели используются в Ан-148 и Бе-200
Двигатель Д-436 (Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia)

Киев запретил поставку для гражданских целей двигателей Д-436 в Россию, заявил замминистра промышленности Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме, передает ТАСС.

Двигатели устанавливаются на самолеты Ан-148 и Бе-200. Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, Бе-200 — самолет-амфибия. Двигатели производит украинское предприятие АО «Мотор Сич». Ан-148 эксплуатируются, в частности, Министерством обороны и МЧС, специальный летным отрядом «Россия», авиакомпанией «Ангара» и «Саратовскими авиалиниями». Такой самолет разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины. Представитель «Мотор Сич» сообщила РБК, что пока никаких официальных писем в компанию по этому поводу не приходило.

Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о запрете экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного применения, за исключением космической техники для мирного исследования космоса.

Самолеты Ан-148 собирают на киевском заводе «Авиант» и на предприятии «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (по лицензии), Бе-200 — на ТАНТК им. Бериева (Таганрог). В июне прошлого года на воронежском заводе сообщили о планах приостановить производство Ан-148 из-за отсутствия заказов. Источники РБК в ВАСО и в Объединенной авиастроительной корпорации отмечали, что решение связано с ростом стоимости производства самолетов после украинского запрета на экспорт товаров двойного назначения. По словам собеседника в Воронежском самолетостроительном обществе, поставки комплектующих после этого проводились через третьи страны. ​Позднее в самолетостроительном обществе заявили, что производство Ан-148 будет продолжено, в 2018 году планируется передать Министерству обороны два самолета. «Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет», — говорилось в заявлении (цитата по ТАСС).

Представитель Объединенной двигателестроительной корпорации сообщила РБК, что на самолете Бе-200 украинский двигатель Д-436 может быть замен российско-французской силовой установкой SaM146. «По итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet, подтверждена техническая возможность ремоторизации», — сказала она.

Авторы: Андрей Гатинский, Валерия Комарова.
При участии: Валерий Романов.
Теги: авиадвигатели , Украина , Ан-148
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