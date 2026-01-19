Путин окунулся в купель на Крещение

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Крещенские купания традиционно начинаются в ночь на 19 января.

«Крещение для него [Владимира Путина], как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник. <…> Есть те, кто не соблюдает [традицию], но это таинство и персональный вопрос», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков.

Глава государства уже несколько лет традиционно участвует в купаниях. Кремль впервые сообщил о том, что Путин окунулся в прорубь, в 2018 году. Праздник он отметил, посетив Нило-Столобенскую пустынь — мужской монастырь на озере Селигер. По словам Пескова, президент следовал этой традиции и ранее, но делал это непублично.