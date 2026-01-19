Бывшего мэра Владимира приговорили к восьми годам колонии за взятку

Экс-чиновника признали виновным в получении взятки на сумму не менее 1,1 млн руб. Его также оштрафовали на 11 млн рублей. Дело Наумова связано с покровительством бизнесу, который незаконно оказывал ритуальные услуги

Дмитрий Наумов (Фото: dvnaumov / VK)

Бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов приговорен к восьми годам лишения свободы в колони строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он признал вину, сообщает региональная прокуратура.

Наумов признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК, которая грозит лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Его также оштрафовали на 11 млн руб. и лишили на пять лет права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, с Наумова взыскали 1,1 млн рублей — такую сумму он получил в качестве взятки. Его автомобиль, золотые украшения и денежные средства арестованы.

По данным прокуратуры, в ноябре 2023 года к экс-чиновнику обратились двое жителей Подмосковья. Они предложили систематически давать взятки в обмен на покровительство со стороны чиновника незаконной деятельности в сфере оказания ритуальных услуг.

Наумов способствовал назначению на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами» названных ему лиц, утверждает обвинение.

Также при содействии Наумова был издан нормативный акт о похоронном деле, фактически предоставляющий льготы и преимущества этим двум компаниям и ограничивающий права других участников бизнеса. За это он получил взятку размером не менее 1,1 млн руб. В прокуратуре отметили, что деньги передавались в здании городской администрации и на расположенной рядом парковке.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Дмитрий Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года и был задержан на рабочем месте в мэрии 27 августа 2025 года. Прошлой весной региональный СК сообщал о задержании 10 человек, в основном из Видного Московской области, по подозрению в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. По заявлению ведомства, незаконно организовано более 300 похорон, причинен гражданам материальный ущерб на сумму в 5 млн руб., а муниципальному предприятию — более 10 млн руб.