Политика⁠,
0

Генсек Совета Европы увидел возвращение «рефлекса холодной войны»

Экс-президент Швейцарии признался, что еще год назад представить не мог ситуацию, в которой США угрожают вторжением в страну Совета Европы и НАТО. «И вот мы здесь», — добавил он
Ален Берсе
Ален Берсе (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Секретарь Совета Европы, экс-президент Швейцарии Ален Берсе в колонке для The New York Times заявил, что из-за планов США на Гренландию «сотрясаются основы, которые мы десятилетиями стремились укрепить», а администрация президента Дональда Трампа мыслит логикой раздела сфер влияния.

«Мы наблюдаем возвращение старого стратегического рефлекса: мышления времен холодной войны, в котором география рассматривается как рок, влияние — как игра с нулевой суммой, а независимость — как стратегический риск, а не демократический выбор», — написал Берсе.

США, продолжил он, опасаются, что Гренландия однажды может попасть под влияние Китая или России и разместить их вооружение неподалеку от американских границ. «Это будет арктическим повторением событий в заливе Свиней. Такова логика сфер влияния, отголосок доктрины Монро», — заключил секретарь Совета Европы.

Речь идет о проведении военной операции США для свержения властей Кубы во главе с Фиделем Кастро. По плану Вашингтона, внезапная высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства. Однако скрыть подготовку полностью не удалось: кубинские военные успели вовремя замаскировать авиацию.

FT узнала о смене фокуса в Давосе на Гренландию вместо Украины
Политика
Фото:Markus Schreiber / AP / ТАСС

«Когда я чуть больше года назад занял пост генерального секретаря Совета Европы, я и представить себе не мог, что мне когда-либо придется писать о возможности военных действий Соединенных Штатов против государства-члена. И вот мы здесь», — добавил Берсе.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации Европа должна действовать для защиты своей правовой базы, и Совет Европы готов сыграть свою роль. «На кону стоит не только суверенитет Гренландии, но и доверие. Союзы основаны на предсказуемости — и на ожидании того, что держава, особенно союзная, будет связана законом. Если международное право игнорировать, когда это становится неудобным, доверие утрачивается», — заключил Берсе.

Совет Европы — старейшая и крупнейшая международная организация в Европе, которая занимается продвижением демократических принципов, а также защитой основных прав и свобод человека. В состав входят 46 государств, в том числе не являющиеся членами ЕС.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. Позднее он не исключил применение военной силы для установки контроля над островом.

Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
