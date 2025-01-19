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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

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Война Израиля с ХАМАС
Домой вернутся три израильтянки. Их передача ЦАХАЛ была условием перемирия в секторе Газа. Всего в списки на обмен попали имена 33 человек, но сколько из них живы — неизвестно

Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
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Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю через Красный Крест первую группу заложников, захваченных в Израиле в октябре 2023 года. Домой вернутся три израильтянки: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Израильские военные сообщили, что они уже прибыли на территорию Израиля.

Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

Всего группировка вернет 33 заложника, сколько из них живы — неизвестно, на обмен могут передать и их тела. В список на обмен попал и российский гражданин Александр Труфанов, семья которого 25 лет назад репатриировалась из Ростова.

Появились кадры обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

В свою очередь, Израиль обязался передать ХАМАС сотни заключенных, которые находились в израильских тюрьмах по разным обвинениям, в том числе за убийство. Армия Израиля покинет густонаселенные районы Газы и позволит палестинцам вернутся в дома, в сектор также начнут поступать увеличенные объемы гуманитарной помощи.

Тель-Авив пригрозил возобновить боевые действия, если ХАМАС нарушит свои обязательства.

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