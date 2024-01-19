В ВСУ признали участие США в разработке гибридной системы ПВО

В разработке гибридной ПВО, объединяющей западные боеприпасы и советские установки, участвовали украинские и американские специалисты, их испытания проводили на полигонах США, рассказал Игнат. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Гибридные системы противовоздушной обороны для Украины помогали разрабатывать американские специалисты, процесс модернизации был непростым, испытывали ПВО на полигонах в США, сообщил спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Американские и украинские специалисты смогли, как раньше шутили, скрестить советское с американским», — рассказал он (цитата по УНИАН).

«Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не являются такими дальнобойными — могут работать где-то до 15 км. Поэтому рассчитывать на то, что мы сможем сбивать на больших расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое — почему бы нет», — добавил Игнат.

По его словам, сейчас такая практика модернизации используется и в авиации — украинские истребители советского производства могут запускать адаптированные под них боеприпасы, в частности крылатые ракеты Storm Shadow. Представитель украинских воздушных сил заявил, что также будет проводиться «небольшая модернизация» переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), в частности, их оснастят тепловизионным оборудованием.

О том, что США разработали для Украины гибридные системы ПВО в рамках проекта FrankenSAM, в октябре 2023 года сообщала The New York Times (NYT). По словам собеседников газеты, в этих системах используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины. Один вариант системы объединил советские пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает радары советской эпохи и американские управляемые ракеты Sidewinder.

Источники NYT заявили, что гибридные системы ПВО к тому времени испытывали на военных базах в США в течение нескольких месяцев, а доставить их на Украину планировали до конца осени. Как отмечала газета, проект FrankenSAM запустили в конце 2022 года. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты примерно для 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева.

18 января Киев заявил о первом применении гибридной системы ПВО. По словам украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, у Киева «примерно пять таких проектов в этом портфеле».

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.