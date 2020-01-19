Национальный архив США извинился за убранное с фото протестов имя Трампа

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Национальное управление архивов и документации США извинилось за то, что продемонстрировало на выставке отредактированную фотографию с акции протеста 21 января 2017 года в Вашингтоне. Фото было сделано на «Женском марше», участники которого вышли на улицы на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа.

Как ранее сообщила The Washington Post, речь идет о снимке, который сделал фотограф агентства Getty Images Марио Тама. На ней изображены сотни протестующих с плакатами на фоне Капитолия. На репродукции, представленной на выставке, имя президента США замазано на двух транспарантах. В оригинальной версии надписи на плакатах звучали так: «Бог ненавидит Трампа» и «Трамп и Республиканская партия — руки прочь от женщин».

Отредактированы были и изображения плакатов с надписями, имеющими отношение к женской анатомии, отмечает газета.

Архив — это «беспартийное, неполитическое федеральное агентство», заявила газете пресс-секретарь Мириам Клейман. По ее словам, имя президента на некоторых плакатах было замазано, чтобы архив «не участвовал в текущих политических спорах». Решение отредактировать фотографию было принято после обсуждения с главой ведомства Дэвидом Ферьеро.

Позднее архив опубликовал на своем сайте заявление, в котором извинился за то, что изменил фотографию. «Мы допустили ошибку. Мы <...> всегда были привержены тому, чтобы сохранить наши архивы без изменений», — говорится в нем.