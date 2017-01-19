Reuters узнал о строительстве корпуса ЦКБ для высшего руководства страны

На территории Центральной клинической больницы в Москве будет построен новый корпус для чиновников высшего ранга, узнал Reuters. По словам источников агентства, новое здание предназначено лично для Путина и его ближайшего окружения

Здание Центральной клинической больницы (Фото: Reuters/Pixstream)

На территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) планируется строительство нового здания для лечения президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, работавший ранее в ЦКБ, а также источник в медицинских кругах, знакомый с деталями проекта. Информацию агентству также подтвердили два не связанных друг с другом врача, близких к администрации больницы.

По их словам, речь идет о возведении на территории ЦКБ трехэтажного здания «клинико-поликлинического отделения (КПО)» площадью 12 тыс. кв. м. Новый корпус будет рассчитан на десять пациентов и оборудован президентской и правительственной связью на тот случай, если высокопоставленным пациентам потребуется принимать экстренные решения, утверждают собеседники агентства.

Согласно документам, с которыми ознакомился Reuters, проект строительства нового корпуса оценивается в 2,9 млрд руб. без учета расходов на оборудование. По данным агентства, проект строительства КПО предусматривает стационар с палатами категории VIP, конференц-зал на 50 человек, бассейн, помещение для консилиума, столовые для пациентов и персонала, а также подземную парковку. Кроме того, на одном из этажей здания планируют обустроить две палаты площадью около 200 кв. м каждая.

Пресс-секретарь Управделами президента (УДП) Елена Крылова подтвердила агентству планы строительства клинико-поликлинического отделения в ЦКБ, пояснив, что соответствующее решение было принято УДП в июле 2015 года в соответствии с концепцией развития ЦКБ в 2015–2020 годах.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли этот объект рассчитан на десять пациентов и оборудован специальной связью, Крылова заявила, что «эта информация не соответствует действительности». Какой именно пункт вопроса не соответствует действительности, она не пояснила, отмечает агентство.

«Строительство нового корпуса планируется для оказания медицинской помощи пациентам, обеспечение обслуживания которых возложено на УДП», — сказала Крылова в ответ на вопрос, предназначен ли новый корпус для лечения президента и председателя правительства России.

Как уточняет Reuters, помимо президента и премьера, в эту категорию входят члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и еще свыше тысячи чиновников.

Главный врач ЦКБ Николай Витько не ответил на вопросы Reuters​.

Как отметили в беседе с агентством два источника в медицинских кругах, потребность в высококачественном медицинском обслуживании стала особенно острой, после того как в отношении ряда представителей российской элиты были введены санкции. При этом, как указывает Reuters, Путин и люди из его ближайшего окружения достигли того возраста, когда повышается риск заболеваний: средний возраст фигурантов первого черного списка, составленного США, — около 63 лет.

Как подчеркивает Reuters, у агентства нет данных о том, что 64-летний президент России или кого-то из его окружения в настоящее время испытывает какие-либо проблемы со здоровьем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос РБК о строительстве корпуса для главы государства в УДП. «Это в Управление делами (президента)», — ответил Песков на просьбу РБК прокомментировать расследование Reuters.

В пресс-службе ЦКБ также переадресовали все вопросы в Управление делами президента.

Елена Крылова не стала отвечать на вопросы РБК и попросила направить письменный запрос. На момент публикации текста в редакцию РБК не поступил ответ от УДП.

Центральная клиническая больница (ЦКБ) — ведомственное медицинское учреждение Управделами президента, созданное в соответствии с распоряжением Совета министров СССР в 1947 году для лечения руководства страны. Больница расположена в столичном районе Кунцево у Рублевского шоссе.

В разное время в ЦКБ наблюдались генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. На сегодняшний день ЦКБ оказывает платные услуги всем желающим, пациенты прикрепляются к больнице страховыми компаниями, хотя высокопоставленный контингент проходит лечение отдельно.

Осенью 2016 года в ЦКБ был госпитализирован президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, у которого были обнаружены симптомы проблем с сердцем. В администрации Атамбаева подчеркивали, что он прибыл на лечение в Москву по приглашению российской стороны.​