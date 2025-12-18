США вывели из-под санкций Veles International и его владельца Бугаенко

Veles International ранее входила в инвестгруппу «Велес Капитал», последняя управляет активами на 38,8 млрд руб., попала под американские санкции в 2023 году и, как сообщал Минфин США, обслуживает российских состоятельных лиц

Дмитрий Бугаенко (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Минфин США снял санкции с кипрской Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко, следует из данных на сайте министерства. Бугаенко владеет 100% в Veles International Limited и занимает там пост неисполнительного директора, говорится на сайте компании.

Veles International Limited ранее входила в инвестиционную группу «Велес Капитал». Последняя попала под санкции США в 2023 году. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина указывало, что компании группы «Велес» обслуживают российских состоятельных частных лиц и активы заблокированы на фоне «вредной международной деятельности российского правительства».

Бугаенко был управляющим партнером в «Велес Капитале». Гендиректор и совладелец компании Алексей Гнедовский в 2023 году тоже попал под санкции США.

«Велес Капитал» работает на рынке инвестиций с 1995 года и по состоянию на конец 2024 года управляет активами на 38,8 млрд руб., говорится на сайте компании. Гнедовский занимает пост гендиректора с момента основания компании.

Из-под санкций, согласно сообщению Минфина США, также выведены зарегистрированная на Кипре Hadlercro Limited, финская Hi-Tech Koneisto International OY, работающая в свободной экономической зоне Дубая 365 Days Freight Servises FZCO, турецкие Etasis Elektrnonik Aletlervi Ve Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Etasis AS и CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi.