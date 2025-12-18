 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США вывели из-под санкций Veles International и его владельца Бугаенко

Сюжет
Война санкций
Veles International ранее входила в инвестгруппу «Велес Капитал», последняя управляет активами на 38,8 млрд руб., попала под американские санкции в 2023 году и, как сообщал Минфин США, обслуживает российских состоятельных лиц
Дмитрий Бугаенко
Дмитрий Бугаенко (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Минфин США снял санкции с кипрской Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко, следует из данных на сайте министерства. Бугаенко владеет 100% в Veles International Limited и занимает там пост неисполнительного директора, говорится на сайте компании.

Veles International Limited ранее входила в инвестиционную группу «Велес Капитал». Последняя попала под санкции США в 2023 году. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина указывало, что компании группы «Велес» обслуживают российских состоятельных частных лиц и активы заблокированы на фоне «вредной международной деятельности российского правительства».

Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»
Политика
Фото:Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Бугаенко был управляющим партнером в «Велес Капитале». Гендиректор и совладелец компании Алексей Гнедовский в 2023 году тоже попал под санкции США.

«Велес Капитал» работает на рынке инвестиций с 1995 года и по состоянию на конец 2024 года управляет активами на 38,8 млрд руб., говорится на сайте компании. Гнедовский занимает пост гендиректора с момента основания компании.

Из-под санкций, согласно сообщению Минфина США, также выведены зарегистрированная на Кипре Hadlercro Limited, финская Hi-Tech Koneisto International OY, работающая в свободной экономической зоне Дубая 365 Days Freight Servises FZCO, турецкие Etasis Elektrnonik Aletlervi Ve Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Etasis AS и CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Велес Капитал санкции США управление активами

