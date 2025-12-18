КПРФ предложила проект реформы Конституционного суда

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

КПРФ в четверг внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о реформе Конституционного суда. Документ был зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину, следует из думской базы.

В пояснительной записке к законопроекту коммунисты утверждают, что за последние годы Конституционный суд утратил доверие значительной части общества и парламента, приводя статистику, показывающую снижение числа обращений. В 2009 году в КС поступило 20 629 обращений, в 2014 году — уже 16 005, в 2019 — 14 809, а в 2024 году — 13 258. При этом Конституционным судом в 2024 году вынесено в заседаниях 3670 определений, 59 постановлений. «Из них 98,77% об отказе в принятии к рассмотрению обращений», — отмечается в пояснительной записке.

Автор законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков сообщил РБК, что целый год работал над этим документом. Он убежден, что на сегодняшний день Конституционный суд работает «не очень слаженно» и «не всегда в интересах правового государства и народа».

Авторы законопроекта предлагают прежде всего закрепить, что Конституционный суд не вправе формировать нормы, заменяющие закон, включая так называемое «временное правовое регулирование». Одной из попыток «подмены законодателя стало введение Конституционным судом так называемого «моратория на смертную казнь», установив запрет на назначение наказания в виде смертной казни. При этом КС ни одним из своих решений не признал неконституционными статьи Общей и Особенной частей Уголовного кодекса, по сей день предусматривающие возможность применения этого наказания, говорится в пояснительной записке.

Авторы также считают необходимым обязать суд рассматривать запросы президента, палат парламента, правительства, Верховного суда, генерального прокурора и значительной группы депутатов или сенаторов с проведением слушаний без возможности формального отказа. Это усилит контроль и снизит закрытость конституционного правосудия, уверены в КПРФ. «Всего с 1995 года насчитывается 70 запросов депутатов в Конституционный суд, по 31 из них вынесены определения, где депутатам отказано в принятии к рассмотрению их обращения», — указывают авторы.

Законопроект также предлагает введение механизма пересмотра решений КС. Основаниями могут стать неправильное толкование Конституции, превышение полномочий, процессуальные нарушения или выявление вновь открывшихся обстоятельств.

Также предлагается закрепить право судей публиковать свое особое мнение вместе с текстом решения суда. По мнению авторов законопроекта, это усилит гласность, а также позволит видеть альтернативные правовые позиции.

Авторы также считают необходимым лишить Конституционный суд полномочия проверять конституционность вопросов, выносимых на федеральные референдумы. Представители КПРФ считают, что это «утяжеляет» этот институт, из-за чего референдумы в России не проводятся.

Законопроектом предлагается также ограничить пребывание в должности судей КС. Вместо фактически пожизненного пребывания предлагается установить шестилетний срок с возможностью повторного назначения. Авторы обращают внимание, что средний возраст судей увеличился, а средний срок фактического пребывания судьи в должности составил почти 20 лет. По мнению авторов, состав суда оказался «надолго законсервированным».

Принимавший участие в разработке законопроекта адвокат Максим Сикач в разговоре с РБК отметил, что законопроект коммунистов, по его мнению, является мягким «откатом» реформ последних 15 лет. В частности предлагается вернуть публикации особых мнений судей и возможность высказывать свое мнение в СМИ, а также вводится обязательное проведение слушаний по запросам органов власти. В то же время он отметил, что предлагаемые механизмы пересмотра решений КС позволят обновлять правовые позиции с учетом современной обстановки, «хотя было бы разумно ограничить их применимость последними 5–10 годами». Кроме того, адвокат считает возможным рассмотреть расширение срока полномочий судей до 12 лет и ограничение их двумя сроками, чтобы сохранить независимость КС от Совета Федерации и президента.

На встрече с председателем КС Валерием Зорькиным 11 декабря президент Владимир Путин отметил, что суд ведет очень большую и ответственную работу по защите прав интересов граждан и по защите самого конституционного строя. «Насколько я знаю, наибольшее количество обращений в Конституционный суд касалось вопросов конституционного статуса личности, потом — гражданское право, гражданское судопроизводство, уголовное право и уголовный процесс, ну и дальше все вопросы, связанные с защитой прав граждан в административном судопроизводстве», — сказал Путин.