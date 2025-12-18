Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС

Михаил Барщевский (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский в беседе с Радио РБК объяснил возрастом свое решение покинуть должность. 27 декабря ему исполняется 70 лет.

«По закону о госслужбе предельный возраст 70 лет. Вот мне 27 декабря должно исполниться 70, поэтому с 26 декабря я покидаю эту должность и возвращаюсь обратно к адвокатской деятельности», — сообщил он.

Юрист отметил, что он также занимается театром «Неформат», который он создал. «Совмещать государственную должность с театральной довольно было трудно. И, честно говоря, соскучился по адвокатской деятельности. Я понимаю, что масштаб другой, но, наверное, хватит», — сказал Барщевский.

Материал дополняется