Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский в беседе с Радио РБК объяснил возрастом свое решение покинуть должность. 27 декабря ему исполняется 70 лет.
«По закону о госслужбе предельный возраст 70 лет. Вот мне 27 декабря должно исполниться 70, поэтому с 26 декабря я покидаю эту должность и возвращаюсь обратно к адвокатской деятельности», — сообщил он.
Юрист отметил, что он также занимается театром «Неформат», который он создал. «Совмещать государственную должность с театральной довольно было трудно. И, честно говоря, соскучился по адвокатской деятельности. Я понимаю, что масштаб другой, но, наверное, хватит», — сказал Барщевский.
Материал дополняется
