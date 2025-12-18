Депутат обратилась к Володину после слов о продаже мест на круглые столы

Представители ЛДПР, «Единой России» и «Новых людей» опровергли свою причастность к продаже мест на круглые столы в Госдуме. По их словам, скандал разгорелся из-за непроверенной информации

Евгений Федоров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Депутат от «Новых людей» Роза Чемерис предоставила РБК обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором она и ее помощник опровергли свое участие в организации круглого стола в парламенте, куда продавались билеты. Перед этим спикер Госдумы в ходе закрытой части заседания палаты 18 декабря раскрыл подробности обвинений в адрес депутатов и их помощников в организации круглых столов в Думе.

По информации «Ведомостей», Володин заявил, что депутат Панеш Каплан (ЛДПР) заказал 14 пропусков на платный круглый стол в Думу, а Роза Чемерис — пять. По его словам, в организации также участвовали помощник Свинцова Никита Лобанов и Евгений Федоров, которые встречали гостей на мероприятие.

В обращении она утверждает, что к ее помощнику Леониду Зубко с просьбой заказать пропуски для гостей мероприятия обратилась Софья Павленко, сотрудница депутата от «Единой России» Евгения Федорова.

«Наши с депутатом Федоровым кабинеты расположены по соседству друг с другом, за четыре года работы у помощников сложились добрые взаимоотношения, поэтому мой помощник Зубко Л.Г. согласился помочь, — говорится в обращении. — Просьб о содействии в организации данного мероприятия мне не поступало». Чемерис написала, что считает необходимым обратиться к правоохранителям, чтобы разобраться в ситуации.

Она передала РБК и обращение к Володину от своего помощника Зубко, который подтверждает ее слова.

Обсуждение темы организации круглых столов началось 15 декабря, когда депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева в телеграм-канале написала, что в Думе «кто-то торгует круглыми столами». Она уточнила, что узнала о фактах проведения мероприятий с участием депутатов на платной основе коммерческими структурами. Среди них депутат назвала ассоциацию World Entrepreneurs Alliance (WEA), которая провела в Думе круглый стол для предпринимателей 28 ноября.

Депутат Федоров заявил РБК, что не имеет отношения к платному привлечению людей к участию в думских круглых столах. Информацию о том, что сторонние организации проводят такие мероприятия в стенах нижней палаты, он назвал «бредом». Он уточнил, что на самом деле вел 28 ноября круглый стол по теме «Бизнес и государство: новая модель взаимодействия», но участники попали на него по заявкам и ничего не оплачивали. «И любой разумный человек прекрасно понимает, что в Думе сторонние организации провести круглые столы не могут по определению, это не гостиница», — добавил он, комментируя информацию о WEA, и сказал, что не заказывал ни для кого пропуски.

Андрей Свинцов заявил РБК, что депутаты от ЛДПР не участвовали в организации упомянутого круглого стола и что он не заказывал на него пропуск. «Но то, что несколько депутатов заказывали пропуска на этот круглый стол, — это абсолютно нормальная практика, потому что каждый депутат может заказать около 15 пропусков в день и если их не хватает, просит помочь, например, своего соседа по этажу», — заметил он.

Заседание комиссии по этике, посвященное этому инциденту, состоится в Госдуме 23 декабря. «Что там комиссия в своем заключении даст — будем читать, — отметил Свинцов. — Но, как я понял, Сардана [Авксентьева] просто что-то перепутала, что-то где-то ей показалось, что-то она где-то прочитала и из этого сделала вот такой хайп для себя и для своей партии».

«В этой ситуации надо разбираться в спокойном режиме, а потом просто поставить точку. Вообще Сардане Авксентьевой надо было вначале подумать, прежде чем пиариться на этой теме. Это недопустимо», — сказал РБК собеседник во фракции «Единой России». По его словам, ситуация получила такое внимание только потому, что представительница «Новых людей» «бросила тень на всю палату». При этом он не думает, что в отношении упомянутых депутатов последуют какие-то разбирательства на уровне комиссии по мандатным вопросам. По его словам, они все спокойно и открыто объясняют свои действия и сложившуюся ситуацию.

Источник в нижней палате парламента сообщил РБК, что со штатных помощников депутатов, которые оформляли пропуска, «будет спрос», поскольку это может рассматриваться как нарушение закона о государственной гражданской службе — если они действительно «были в доле» и использовали свои служебные полномочия. Если же такого участия не было, говорит источник, разбираться будут только с внештатными помощниками, на которых закон о госслужбе не распространяется.

РБК направил запросы в Госдуму, Авксентьевой и во фракцию «Новые люди». Ранее электоральный юрист, в прошлом глава аппарата комитета Госдумы по регламенту Олег Захаров заявил РБК, что у депутатов, даже если упомянутые Володиным факты подтвердятся, вряд ли возникнут уголовно-правовые проблемы.