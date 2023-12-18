Коалиция Вучича выбилась в лидеры на парламентских выборах

Коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» лидирует на досрочных выборах в Народную скупщину с результатом 52,99% голосов после обработки бюллетеней с 1153 участков

Президент Сербии Александар Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS; объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил) лидирует на парламентских выборах с результатом

52,99% голосов после обработки бюллетеней с 1153 избирательных участков, следует из данных избиркома, сообщает портал Novosti.rs.

Оппозиционный блок «Сербия против насилия» набирает 15,78%, Социалистическая партия Сербии (SPS) — 8,06%, Национально-демократическая альтернатива (NADA) — 4,02%.

Ранее премьер-министр Ана Брнабич в штабе коалиции Вучича заявила, что «Сербия не должна останавливаться» лидирует на выборах с результатом 47,1% после обработки 50% бюллетеней. Таким образом, одна только SNS будет иметь более 126 мандатов в 250-местном парламенте — Народной скупщине, отметила она.

Коалиция Вучича также получает наибольшее количество голосов на местных выборах в Белграде — 38,5%. У «Сербии против насилия» — 35%, далее идут NADA с 6% и SPS с 5,4%.

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии прошли досрочные парламентские выборы. Всего в них участвуют 18 партий и коалиций. Также местные выборы состоялись в 65 муниципалитетах Сербии, в том числе в столице страны Белграде.

В ноябре президент Алекандр Вучич объявил о роспуске Народной скупщины и назначил дату досрочных выборов на 17 декабря. О необходимости выборов заговорили еще весной, сразу после двух случаев массовых убийств. В стране тогда вспыхнули протесты под лозунгом «Сербия против насилия».

Оппозиционные партии в сентябре призывали провести досрочные выборы, а в октябре договорились выдвинуть единый список кандидатов как на выборах в Скупщину, так и на местных в Белграде, который традиционно считается оплотом оппозиции. Новая оппозиционная коалиция получила название «Сербия против насилия». В нее вошли Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, Народное движение Сербии (было создано летом 2023 года выходцем из Народной партии Мирославом Алексичем) и Лево-зеленый фронт, известный своей протестной активностью, а также еще несколько небольших партий и движение «Сердце» во главе с бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил Сербии Здравко Поношем. Тот на президентских выборах 2022 года занял второе место с 18% голосов.