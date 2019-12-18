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Минобороны раскрыло название новой противоракетной системы предупреждения
Речь идет о группировке космических аппаратов. На смену системе «Око-1» пришла новая под названием «Купол»

Российская группировка спутников предупреждения о ракетном нападении получила название «Купол». Это стало известно из материалов Минобороны России, которые были показаны во время брифинга представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

На одном из снимков, которые были продемонстрированы во время мероприятия, указано «КА ЕКС [космические аппараты единой космической системы] «Купол».

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Брифинг для иностранных военных атташе проводил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Комментируя слайды, он сообщил, что Россия в этом году запустила очередной спутник ЕКС. По словам Герасимова, запущенный спутник «существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет».

Система «Око-1» функционировала с 1996 по 2014 годы, в ее состав входило восемь спутников, первый из которых был запущен в 1991 году. Новая группировка спутников сейчас насчитывает три спутника, к 2020 году должно быть запущено девять новых.

В начале 2019 года Минобороны сообщало, что ЕКС должна стать основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), позволив существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минобороны, спутники, воздушно-космические войска
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