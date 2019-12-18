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В Генштабе отказали иностранным военным кораблям в заходах на Севморпуть
Россия планирует улучшить систему ПВО над акваторией Северного морского пути и в целом готова полностью обеспечить безопасность для проходящих там судов, поэтому необходимости присутствия иностранных военных кораблей нет
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия может самостоятельно обеспечить безопасность для судов, проходящих по Северному морского пути. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает газета «Красная звезда».

«На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет», — заявил Герасимов.

Как отмечает «РИА Новости», таким образом в рамках брифинга для иностранных военных атташе глава Генштаба ответил на вопрос представителя Японии о том, как отреагирует Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути.

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По словам Герасимова, для усиления контроля за воздушным пространством над всей акваторией Севпорпути Россия планирует улучшить систему ПВО в Арктической зоне.

В начале декабря посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил в интервью «РИА Новости», что у государства есть вопросы по поводу введенных Москвой правил прохода иностранных судов по водоему. «Например, что касается сотрудничества по авиационным и морским поисково-спасательным работам», — сказал Сендергорд. По его словам, правила «должны быть предсказуемы и прозрачны» и их необходимо обсудить, в том числе в Арктическом совете.

Согласно установленным в марте требованиям, суда других государств и военные корабли обязаны предупреждать российскую сторону о своем прибытии за 45 дней до прохода по пути. Они также должны указать название средства передвижение, его основные параметры, характеристики двигателя, кроме того, — воинское звание и фамилию капитана.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Генштаб ВС, Северный морской путь
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