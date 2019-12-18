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Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
Перед началом ввода войск в Чечню в декабре 1994 года власти России и сепаратисты вели переговоры об условиях перемирия. На этих переговорах могла состояться встреча Ельцина и Дудаева, однако она сорвалась из-за позиции Кремля
Вячеслав Михайлов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым. Об этом в интервью РБК в фильме к 25-летию начала Первой чеченской войны рассказал экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов. 

По словам Михайлова, в декабре 1994 года началось формирование группы по переговорам с лидерами сепаратистов. В нее входили представители Госдумы и Совета Федерации, а также известные ученые. В начале декабря была достигнута договоренность, что переговоры пройдут во Владикавказе. Однако в день вылета переговорной группы в столицу Северной Осетии, 11 декабря, начался ввод федеральных войск на территорию Чечни. Несмотря на это, отмечает Михайлов, представители чеченских сепаратистов явились на переговоры. «Мы почти сутки вели разговор, понимали, что с оппозицией легко договориться, самая главная дискуссия была с [министром экономики и финансов Чечни Таймазом] Абубакаровым. В конечном счете мы нашли несколько вариантов», — рассказал экс-министр.

Михайлов добавил, что чеченская сторона согласилась с предложениями об отводе войск и выборах в республике, однако их условием была встреча Дудаева с Ельциным тет-а-тет. «Я выхожу на администрацию президента, [президент Северной Осетии Ахсарбек] Галазов тоже активно принимал участие. Ельцин дает согласие. Честно говоря, мы даже по чарке выпили, что будет встреча с Дудаевым. Четко было сказано, что Ельцин дает согласие на встречу», — рассказал экс-министр. Однако уже через несколько часов встречу отменили. «Дают знать, что с Дудаевым Ельцин встречаться не будет. Будет [председатель правительства Виктор] Черномырдин», — говорит Михайлов.

Смена собеседника вызвала недовольство у Дудаева, однако он согласился провести переговоры. Но через некоторое время в Москве отказались и от переговоров на уровне главы правительства. По версии Михайлова, от встречи с чеченским лидером на момент ввода войск в республику Ельцина отговорило его окружение.

Вячеслав Михайлов работал министром по делам национальностей с июля 1995 года по март 1996 года. На момент описываемых событий он был руководителем рабочей комиссии правительства России по переговорам с Чечней.

Конфликт в Чечне был связан с требованиями сепаратистов, возглавляемых экс-офицером советской армии, генерал-майором ВВС Джохаром Дудаевым. В декабре 1994 года, после обострения ситуации и становления фактической независимости республики, Россия ввела войска на территорию Чечни для восстановления конституционного порядка. Война завершилась в августе 1996 года с подписанием Хасавюртовских соглашений, закрепивших фактически независимый статус Чечни.

Полную версию фильма смотрите на телеканале РБК.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: первая чеченская кампания, Борис Ельцин, переговоры, Чечня
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