Грозный декабрь. Фильм РБК о первой чеченской войне

02:38 Почему Москва поддерживала Дудаева

11:40 Как Чечня зарабатывала перед войной

13:17 Что не поделили Ельцин и Дудаев

15:59 О чеченском национализме

26:05 Кто и зачем вооружал чеченскую оппозицию

32:20 «Поступок министра обороны я считаю преступным, предательским»: Алханов об непризнании российских военных министром обороны Грачевым

36:33 О плане ареста или устранения Дудаева в декабре 1994 года

39:59 «Шапкозакидательские настроения присутствовали повсеместно»

46:40 О переговорах с Дудаевым во Владикавказе