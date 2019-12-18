В Чечне заявили о не прекращавшейся в годы войны связи Ельцина с Дудаевым

Министр МВД по Чеченской республике Руслан Алханов сообщил, что Борис Ельцин лично просил об освобождении самолета первого президента Чечни Джохара Дудаева, когда его задержали в Югославии. Связь между российским президентом и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день». Об этом он рассказал РБК в интервью к фильму к годовщине начала Первой чеченской войны.
По словам Алханова, Россия оказывала помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. «Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», — рассказал министр.
Он утверждает, что Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Саму первую чеченскую кампанию он называет выгодной для обоих лидеров. «Это сугубо мое личное мнение, дело в том, что эта первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий», — заявил он.
Алханов со ссылкой на слова начальника охраны Дудаева утверждает, что на протяжении всей войны между Ельциным и Дудаевым поддерживалась связь. «Его начальник охраны говорит: когда шла первая кампания, ни один день связь между Дудаевым и Ельциным не прекращалась. Тогда о чем можно говорить?» — отметил он.
Описанный Алхановым инцидент с самолетом Дудаева произошел в 1992 году и, в частности, был описан в книге Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни». «Российские ПВО регулярно давали «коридоры» для пролета чеченских самолетов с оружием и контрабандой на борту (за месяц «неопознанных» судов проходило до ста пятидесяти штук). Сам Дудаев преспокойно летал по всему миру, а когда однажды ооновские «голубые каски» задержали его в Боснии, он был освобожден по просьбе... российских властей», — писал автор.