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В Чечне заявили о не прекращавшейся в годы войны связи Ельцина с Дудаевым
В интервью к 25-летию начала Первой чеченской войны министр МВД по Чеченской республике Руслан Алханов заявил о прямых контактах Ельцина и лидера сепаратистов Дудаева. По его словам, Кремль обеспечивал Дудаеву свободу передвижения

Министр МВД по Чеченской республике Руслан Алханов сообщил, что Борис Ельцин лично просил об освобождении самолета первого президента Чечни Джохара Дудаева, когда его задержали в Югославии. Связь между российским президентом и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день». Об этом он рассказал РБК в интервью к фильму к годовщине начала Первой чеченской войны.

По словам Алханова, Россия оказывала помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. «Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», — рассказал министр.

Он утверждает, что Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Саму первую чеченскую кампанию он называет выгодной для обоих лидеров. «Это сугубо мое личное мнение, дело в том, что эта первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий», — заявил он.

Алханов со ссылкой на слова начальника охраны Дудаева утверждает, что на протяжении всей войны между Ельциным и Дудаевым поддерживалась связь. «Его начальник охраны говорит: когда шла первая кампания, ни один день связь между Дудаевым и Ельциным не прекращалась. Тогда о чем можно говорить?» — отметил он.

Описанный Алхановым инцидент с самолетом Дудаева произошел в 1992 году и, в частности, был описан в книге Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни». «Российские ПВО регулярно давали «коридоры» для пролета чеченских самолетов с оружием и контрабандой на борту (за месяц «неопознанных» судов проходило до ста пятидесяти штук). Сам Дудаев преспокойно летал по всему миру, а когда однажды ооновские «голубые каски» задержали его в Боснии, он был освобожден по просьбе... российских властей», — писал автор.

Первая чеченская война официально началась с момента ввода российских войск на территорию республики в декабре 1994 года для восстановления конституционного порядка. На тот момент лидером чеченских сепаратистов был бывший генерал-майор ВВС СССР Джохар Дудаев. В 1996 году он был ликвидирован в результате операции российских спецслужб.

В соответствии с официальными данными в Первой чеченской войне погибли порядка 5,5 тыс. российских военнослужащих и сотрудников МВД.

Полную версию фильма смотрите на телеканале РБК.

Автор: Илья Доронов, Георгий Тадтаев
Теги: Чечня, первая чеченская кампания, Руслан Алханов
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