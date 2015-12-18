Глава Евросоюза заявил о несоответствии «Северного потока-2» правилам ЕС

Президент Европейского совета Доналд Туск заявил в пятницу, что проект второй очереди газопровода «Северный поток» не соответствует энергетическим правилам ЕС по диверсификации поставок, сообщает Reuters. Он отметил, что реализация проекта лишит Украину преимуществ от транзита газа.

В итоговом документе (.pdf) саммита Евросоюза говорится, что «любой новый инфраструктурный проект должен полностью соответствовать Третьему энергетическому пакету и иному законодательству ЕС, также как и целям Энергетического союза».

Обсудить «Северный поток» в ходе саммита потребовали Польша и прибалтийские страны. К ним также присоединился премьер Италии Матео Ренци, который обвинил Германию в поддержке проекта, который нарушает дух санкций и подрывает европейское единство.

Ранее дипломатические источники рассказали Reuters, что под новыми инфраструктурными проектами в итоговом документе саммита имеется в ​виду «Северный поток-2». Собеседники агентства отметили, что практические шаги в связи с этим должна будет предпринять Еврокомиссия.

Соглашение о строительстве второй очереди «Северного потока» было заключено в сентябре между «Газпромом» и консорциумом пяти европейских компаний — немецких E.ON и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV и французской ENGIE.