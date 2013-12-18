Н.Азаров: Договоренности с РФ спасли Украину от банкротства

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен: если бы президент Виктор Янукович не достиг договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным, "в стране наступил бы социальный коллапс и банкротство", передает "РБК-Украина".

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Министр пояснил на заседании правительства, что без договоренностей о существенных инвестициях в экономику страны и снижении цены на газ принятие госбюджета было "абсолютно невозможным".

Напомним, что по итогам переговоров между российской и украинской стороной было подписано соглашение о снижении стоимости газа для Киева с 410 долл. за тысячу кубометров до 268,5 долл. (эта цена будет действовать до 2019 г.) Кроме того, Россия заявила о грядущем размещении 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в украинских облигациях.

Первый транш в размере 3 млрд долл. решит краткосрочные проблемы Национального банка Украины по поддержанию гривны. Снижение цены на газ улучшит платежный баланс страны на 2,5 млрд долл.

Украинская оппозиция отнеслась к заключению договоренностей с Москвой скептически. Один из лидеров Евромайдана Арсений Яценюк считает, что за подобной сделкой должен последовать ряд политических уступок. "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - заявил политик.