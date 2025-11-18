 Перейти к основному контенту
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Небензя: резолюция США по Газе в СБ ООН — очередной кот в мешке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенная США резолюция по сектору Газа является «очередным котом в мешке». Его слова приводятся на сайте постпредства.

«По сути, Совет дает благословение на американскую инициативу под «честное слово» Вашингтона, отдавая сектор Газа на откуп Совета мира и Международных стабилизационных сил, о модальностях работы которых нам пока ничего неизвестно. Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов США и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению», — сказал Небензя.

По его словам, российская сторона приняла к сведению позицию Рамаллы (город, расположенный на палестинской территории на Западном берегу реки Иордан), а также арабо-мусульманских стран, поддержавших американский документ, «во избежание возобновления кровопролития в анклаве» и не стала вносить собственный проект с поправками к американским предложениям.

Сегодняшний день дипломат назвал «печальным» для Совбеза. По его мнению, оценивать миротворческий потенциал США можно будет только «по тому, насколько им в реальности удастся обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств» в соответствии с резолюциями СБ и Генеральной Ассамблеи.

Совбез ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента Дональда Трампа для Газы. Из 15 стран 13 проголосовали за документ. Россия и Китай, обладающие правом ветом, воздержались.

Трамп в Truth Social поздравил «весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН», которое, по его словам, «войдет в историю как одно из важнейших решений», «приведет к укреплению мира во всем мире и станет поистине историческим событием».

Материал дополняется

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке» Политика, 02:56
