Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения

Семен Бойков, известный под ником Aussie Cossack («Австралийский казак»), с декабря 2022 года живет в консульстве в Сиднее из-за обвинений в нападении. В 2023-м он получил гражданство России

Известный под ником Aussie Cossack («Австралийский казак») в соцсети X Семен Бойков, с декабря 2022 года живущий в консульстве России в Австралии, пожаловался на условия, которые, по его словам, «подобны тюремным», а также на то, что его пытаются «выгнать», сообщает ABC. У него также есть канал в Telegram и на YouTube.

В интервью телеканалу Бойков утверждает, что он «заперт» в своей комнате, не может передвигаться по зданию без охраны, ему отказывают в посещениях и не разрешают крестить сына в консульстве.

«Я ни дня не чувствовал себя желанным гостем в этом здании», — рассказал он.

В начале декабря у него должен родиться первенец — сын, но, по его словам, ему отказывают в возможности крестить его в здании диппредставительства.

«Они сказали: «Вы не можете крестить ребенка в консульстве». Я спросил: «Почему? Что произойдет?». Он объяснил, что позовет священника, чтобы покрестить ребенка. Однако, утверждает Бойков, ему ответили, что священнослужителя не пустят.

Он уверяет, что его хотят «выгнать», но сам не намерен покидать здание дипмиссии. «Если мне потребуется неотложная медицинская помощь, не вызывайте неотложку, потому что я не уйду, — уверяет Бойков. — Позвоните в похоронное бюро, чтобы привезли катафалк. Я не уйду отсюда живым». «Я не уйду отсюда и снова не попаду в австралийскую тюрьму», — добавил он.

Как сообщает ABC, критика со стороны Бойкова последовала за отказом генерального консула пустить к нему депутата от «либертарианцев» в штате Новый Южный Уэльс Джона Раддика, заявившего в ходе выступления, что тот заслуживает «некоторого снисхождения». Раддик направил электронное письмо на имя консула Зарины Габиевой с просьбой разрешить посетить Бойкова, однако ему отказали, сославшись на «текущие меры безопасности». Раддик рассказал ABC, что они с ним подружились, когда тот пригласил его выступить на мероприятии против карантина во время пандемии COVID-19.

Бойков скрылся в консульстве после того, как власти Австралии выписали ордер на его арест по обвинению в нападении на 72-летнего пенсионера на акции в поддержку Украины в центре Сиднея. Он тогда вышел из тюрьмы, отсидев четыре месяца за нарушение постановления суда о сокрытии имени православного священника, осужденного по обвинению в сексуальных домогательствах к детям.

МИД, комментируя приговор Бойкову, называл решение суда «очередным проявлением двойных стандартов и предвзятого отношения к тем, кто использует право на свободное изложение собственных взглядов, не совпадающих сегодня с антироссийским мейнстримом на зеленом континенте». Заместитель директора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев тогда отмечал, что Бойков «не только открыто поддерживает СВО России на Украине и организовал в ее поддержку несколько акций у генерального консульства РФ в Сиднее, но используя свои ресурсы в соцсетях, распространял объективную информацию о Донбассе».

Бойков — проживающий в Австралии потомок забайкальских казаков. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии его в российское гражданство.

В ноябре 2011 года Бойков был избран Советом атаманов атаманом посольской австралийской станицы Забайкальского войскового казачьего общества, но в 2017-м его сняли с должности. В 2014 году занимавший тогда пост губернатор Забайкальского края Константин Ильковский наградил его за укрепление отношений с Австралией.