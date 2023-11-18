Сколько машин проезжали через КПП, которые закроет Финляндия. Инфографика

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. За последний год именно через эти направления проезжало больше всего машин — более 90%, подсчитал РБК на основе статистики ФТС

В ночь на субботу Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией: Ваалимаа (с российской стороны ему соответствует пункт Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Согласно данным ФТС о загруженности автомобильных пунктов пропуска за последний год (с 1 ноября 2022 по 16 ноября 2023-го), именно эти направления были самыми массовыми для выезда в Финляндию. На них пришлось около 92% всех легковых автомобилей, пересекавших границу с этой страной, — примерно 290 тыс. из 315 тыс. машин (здесь не учтены некоторые даты, так как по ним на сайте ФТС отсутствуют данные для всех указанных АПП — это значительная часть апреля и часть сентября 2023 года).

Количество грузовых автомобилей, прошедших таможню за этот же период, значительно ниже. Согласно данным ФТС, за последний год грузовики пересекали финляндскую границу только через пять пунктов — помимо четырех закрывшихся, это Люття (Вартиус) в Карелии. Всего через них проехало примерно 25 тыс. машин.

Финляндия постепенно ужесточала пересечение границы с российской стороны. В середине сентября Хельсинки запретил въезд автомобилей с российскими номерами, а с ноября границу нельзя пересечь на велосипеде.