DT: Россия хочет дружить с США из-за исламской угрозы с юга

Позвонив Бушу 11 сентября, Путин, пишет издание, прошелся по головам тех своих соотечественников, кто видит в Соединенных Штатах главную угрозу для России. С того момента Путин проводит политику возобновления дружеских отношений с США. Так, он распорядился предоставить США развединформацию об Афганистане, поддержал использование американскими войсками баз в Таджикистане и Узбекистане, закрыл российские базы на Кубе и во Вьетнаме, вызывая нападки на себя со стороны российской прессы. Встав на сторону Америки, Путин повысил свою роль в принятии будущих решений о расширении НАТО, ведении переговоров по противоракетной обороне и вступлении России в ВТО.
Но все же стремление Путина оказать США содействие в их борьбе против терроризма возникло так внезапно, что газета видит истинные причины такого поведения в глубокой уверенности Путина в том, что главная угроза для России исходит теперь не с Запада и НАТО, а с Юга и ислама. Если мир окажется расколотым, он хочет оказаться на его северной стороне. И когда мы уверяем мусульманское сообщество, что эта война направлена не против них, а против террористов, заключает издание, Путин "оказывается не то чтобы плохим военным союзником, а скорее неудобным другом".