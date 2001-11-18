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DT: Россия хочет дружить с США из-за исламской угрозы с юга
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DT: Россия хочет дружить с США из-за исламской угрозы с юга
Политика, 18 ноя 2001, 13:13
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DT: Россия хочет дружить с США из-за исламской угрозы с юга
Сегодня британская Daily Тelegraph публикует статью, посвященную встрече президентов России и США в Техасе. Газета анализирует поведение Владимира Путина во время его визита и пытается ответить на вопросы - почему он так себя вел и чего хотел этим добиться? Кроме того, газета отмечает, что следует проанализировать поведение Путина за последние два месяца.

Позвонив Бушу 11 сентября, Путин, пишет издание, прошелся по головам тех своих соотечественников, кто видит в Соединенных Штатах главную угрозу для России. С того момента Путин проводит политику возобновления дружеских отношений с США. Так, он распорядился предоставить США развединформацию об Афганистане, поддержал использование американскими войсками баз в Таджикистане и Узбекистане, закрыл российские базы на Кубе и во Вьетнаме, вызывая нападки на себя со стороны российской прессы. Встав на сторону Америки, Путин повысил свою роль в принятии будущих решений о расширении НАТО, ведении переговоров по противоракетной обороне и вступлении России в ВТО.

Но все же стремление Путина оказать США содействие в их борьбе против терроризма возникло так внезапно, что газета видит истинные причины такого поведения в глубокой уверенности Путина в том, что главная угроза для России исходит теперь не с Запада и НАТО, а с Юга и ислама. Если мир окажется расколотым, он хочет оказаться на его северной стороне. И когда мы уверяем мусульманское сообщество, что эта война направлена не против них, а против террористов, заключает издание, Путин "оказывается не то чтобы плохим военным союзником, а скорее неудобным другом".

Теги: Джордж Буш (младший) , Путин Владимир Владимирович , президент России
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