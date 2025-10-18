При взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три человека

Число пострадавших выросло до девяти, из них пятеро остаются в больницах. Премьер Башкирии сообщил, что дальнейшей угрозы обрушения здания нет

Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Число пострадавших выросло до девяти, из них пятеро остаются в больнице. Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщал о восьми раненых.

Городскую больницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.

Взрыв в одном из цехов завода прогремел накануне, 17 октября. Хабиров сообщал, что здание получило серьезные повреждения. Назаров заявил что дальнейшей угрозы обрушения нет, завод продолжит работу в обычном режиме.

По факту ЧП было возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ФКП «Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу.

Кроме того, на «Авангарде» выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.