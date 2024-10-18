Минюст признал иноагентом проект Ateo

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Минюст расширил реестр иностранных агентов, внеся в него сеть телеграм-каналов Ateo.

На новостной телеграм-канал Ateo Breaking сейчас подписаны более 540 тыс. пользователей. Изначально проект Ateo действовал в виде группы во «ВКонтакте». В реестре Минюста администраторами канала указаны Григорий Озеров и Роберт Петросян.

По мнению министерства, проект «распространял недостоверную информацию» о решения российских властей и их политики, а также сведения, направленные «на формирование негативного образа» вооруженных сил, а также выступал против военной операции. Канал также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, сообщает ведомство.

В реестр также попали:

депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин;

врач Андрей Волна;

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