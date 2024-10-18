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Умер экс-директор ФМС генерал Ромодановский

ТАСС: умер экс-директор ФМС генерал Константин Ромодановский
Константин Ромодановский
Константин Ромодановский (Фото: Администрация Президента России)

В Москве умер бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.

Он умер сегодня ночью, уточнил источник. Причины смерти собеседник агентства не назвал.

Соболезнования близким, друзьям и коллегам Ромодановского выразил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал он в телеграм-канале.

Ромодановский родился в Москве 31 октября 1956 года, окончил медицинский институт и Высшие курсы КГБ СССР, после чего начал службу с должности младшего оперуполномоченного.

С 2006 Ромодановский был директором ФМС. В 2016-м ведомство передали в подчинение МВД, в связи с чем его должность была упразднена. Он носил звание генерал-полковника полиции.

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ФМС Константин Ромодановский смерть Россия
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