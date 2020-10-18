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WSJ узнала о предупреждении Китая о возможных задержаниях граждан США

КНР потребовала прекратить судебное преследование своих ученых в США, заявив, что в противном случае «может оказаться, что американцы нарушают закон в Китае», пишет WSJ
Фото:Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Пекин пригрозил Вашингтону задержаниями находящихся в КНР граждан США в ответ на преследования китайских исследователей. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, официальные лица КНР неоднократно делали соответствующие предупреждения по разным каналам, в том числе через посольство США в Пекине.

Собеседники WSJ отметили, что послание было «прямолинейным»: США должны прекратить судебное преследование китайских исследователей, иначе в противном случае «может оказаться, что американцы в Китае нарушают китайские законы».

Предупреждения от Китая начали поступать летом, после того как власти США предъявили обвинения ряду китайских исследователей, которые работали в американских центрах, пишет WSJ. Этих исследователей, в частности, подозревают в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

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Представитель Госдепартамента США в беседе с изданием отказался комментировать предполагаемые угрозы со стороны Китая. Он предупредил граждан США, что могут возникнуть ситуации, когда они не смогут покинуть Китай в случае предъявления им обвинений местными властями. Посольство Китая в Вашингтоне и МИД Китая не ответили на запросы издания.

В конце августа WSJ сообщила, что власти США заподозрили китайских дипломатов в том, что они помогали работавшим в стране исследователями, которые якобы скрывали свои связи с военными КНР и пытались «получить данные о передовых научных разработках американских университетов».

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По словам источников издания, в связи с этим администрация президента США Дональда Трампа в июле потребовала от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне (штат Техас) из-за «воровства американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов и «несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения» сотрудников. Кроме того, США потребовали вывезти из страны всех китайских ученых, каким-либо образом связанных с НОАК, сообщила WSJ.

МИД Китая пообещал ответить на действия США и 24 июля объявил о закрытии дипломатического представительства США в Чэнду.

Автор
Виктория Полякова
Китай США
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